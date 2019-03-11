"Реал" разрывают конфликты: лидеры ссорятся на тренировках, а руководство готовит наказание Иско

Неудачное выступление в текущем сезоне влияет на микроклимат внутри команды

"Реал" разрывают конфликты: лидеры ссорятся на тренировках, а руководство готовит наказание Иско 2019-03-11T10:33:00+02:00 Футбол Неудачное выступление в текущем сезоне влияет на микроклимат внутри команды

Мадридский "Реал" не моет записать в актив текущий сезон. "Королевский клуб" хоть и реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов разгромной победой в чемпионате Испании над "Вальядолидом" (4:1), но ситуация внутри команды остается быть накаленной. О плохом микроклимате сообщают испанские СМИ.

Так, по информации Marca, во время двустороннего матча на тренировке случился конфликт между лидерами команды – Серхио Рамосом и Марсело. Капитану "сливочных" не понравилось, как бразилец отпраздновал победу своей команды и предъявил ему претензии. Марсело ответил, что всегда так празднует. В итоге словесная перепалка продолжалась несколько минут, пока в конфликт не вмешались другие футболисты.

На этом неприятности для игроков "Реала" не закончились. Как сообщила все та же Marca, руководство клуба завело дисциплинарное дело в отношении полузащитника Иско. Инициатором стал главный тренер мадридцев Сантяго Солари, которому не понравилось, что испанец отказался ехать с командой на игру против голландского Аякса в Лиге чемпионов, узнав, что не попал в заявку на матч.

Ране мы писали, что "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко. До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу.

Как "Сегодня" сообщали ранее, пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино.

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