"Реал" с рекордом Рамоса стал на шаг ближе к победе в чемпионате Испании

Серхио Рамос забил 10-й гол в сезоне и принес своей команде победу над "Атлетиком"

Мадридский "Реал" стал еще на шаг ближе к золотым медалям чемпионата Испании. В матче 34-го тура чемпионата Испании столичный клуб на выезде обыграл "Атлетик" из Бильбао. Единственный гол в матче с пенальти забил капитан "сливочных" Серхио Рамос. Мы вели онлайн "Атлетик" – "Реал" с подробным описанием всех ключевых моментов матча.

Реклама

Рамос забил уже седьмой гол после возобновления чемпионата Испании. Как мы писали ранее, Рамос побил рекорд легендарного игрока "Барселоны" Рональда Кумана по количеству голов защитника в чемпионате Испании, а сегодняшний гол позволил Серхио установить новое достижение – лидер "Реала" опередил Эсекьеля Гарая по количеству голов среди защитников за один сезон. На данный момент 34-летний Рамос наколотил 10 мячей.

Серхио Рамос. Фото: REUTERS/Vincent West

Благодаря этой победе "Реал" уже на семь очков оторвался от "Барселоны" в турнирной таблице за четыре тура до финиша сезона. Правда, у каталонцев матч в запасе, но противостоять им будет "Вильярреал", которому самому очки нужны позарез.

Реклама

"Атлетик" – "Реал" – 0:1

Гол: Рамос (73, пен)

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес (Нуньес, 21), Берчиче, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Рауль Гарсия, Кордоба (Де Маркос, 63), Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 78).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85), Родриго (Васкес, 74), Модрич, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Бензема (Йович, 90+3).

Предупреждения: Рауль Гарсия (39), Дани Гарсия (73), Рамос (90+2), Каземиро (90+3), Муниаин (90+6), Бершиш (90+6)

Матчи чемпионата Испании можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Реклама

Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама