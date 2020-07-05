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"Реал" с рекордом Рамоса стал на шаг ближе к победе в чемпионате Испании

5 июля, 16:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Серхио Рамос забил 10-й гол в сезоне и принес своей команде победу над "Атлетиком"

Мадридский "Реал" стал еще на шаг ближе к золотым медалям чемпионата Испании. В матче 34-го тура чемпионата Испании столичный клуб на выезде обыграл "Атлетик" из Бильбао. Единственный гол в матче с пенальти забил капитан "сливочных" Серхио Рамос. Мы вели онлайн "Атлетик" – "Реал" с подробным описанием всех ключевых моментов матча.

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Рамос забил уже седьмой гол после возобновления чемпионата Испании. Как мы писали ранее, Рамос побил рекорд легендарного игрока "Барселоны" Рональда Кумана по количеству голов защитника в чемпионате Испании, а сегодняшний гол позволил Серхио установить новое достижение – лидер "Реала" опередил Эсекьеля Гарая по количеству голов среди защитников за один сезон. На данный момент 34-летний Рамос наколотил 10 мячей.

Серхио Рамос. Фото: REUTERS/Vincent West

Серхио Рамос. Фото: REUTERS/Vincent West

Благодаря этой победе "Реал" уже на семь очков оторвался от "Барселоны" в турнирной таблице за четыре тура до финиша сезона. Правда, у каталонцев матч в запасе, но противостоять им будет "Вильярреал", которому самому очки нужны позарез.

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"Атлетик" – "Реал" – 0:1
Гол: Рамос (73, пен)

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Капа, Йерай Альварес (Нуньес, 21), Берчиче, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия (Сансет, 78), Рауль Гарсия, Кордоба (Де Маркос, 63), Муниаин, Уильямс (Вильялибре, 78).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85), Родриго (Васкес, 74), Модрич, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Бензема (Йович, 90+3).

Предупреждения: Рауль Гарсия (39), Дани Гарсия (73), Рамос (90+2), Каземиро (90+3), Муниаин (90+6), Бершиш (90+6)

Матчи чемпионата Испании можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

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Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов:

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чемпионат Испании Реал Мадрид Атлетик Бильбао Серхио Рамос

Источник: Сегодня|Спорт

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