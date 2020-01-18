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"Реал" – "Севилья": где и когда смотреть матч лидеров чемпионата Испании

18 января, 15:31

Битва на "Сантьяго Бернабеу" - список трансляций центрального матча 20-го тура испанского первенства

В субботу, 18 января, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится центральный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу. "Реал", который делит первое место Ла Лиги с "Барселоной", принимает "Севилью", которая, в свою очередь, делит третью строчку турнирной таблицы с "Атлетико". Смотреть онлайн "Реал" – "Севилья" можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Где смотреть матч "Реал" – "Севилья"

  • Суббота, канал "Футбол 2", 17:00 live
  • Суббота, сайт oll.tv (по подписке), 17:00 live
  • Суббота, канал "Футбол 1", 23:50 повтор
  • Воскресенье, канал "Футбол 2", 07:45 повтор
  • Понедельник, канал "Футбол 2", 10:00 повтор

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Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

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Заявление Зинедина Зидана перед матчем с "Севильей". "Нам не нужно менять чип. Мы должны продолжать делать то, что делаем, – заявил перед игрой с "Севильей" главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, команда которого на днях в серии пенальти выиграла Суперкубок Испании. – Как я отношусь к тому, что соперник готовит нам коридор славы? Да, мы выиграли Суперкубок, но оппонент приехал сюда, чтобы взять три очка. Нам нужно быть готовыми к сложному матчу. Потому что "Севилья" – одна из лучших команд чемпионата".

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Прогноз на матч "Реал" – "Севилья" 18 января. Аналитики называют "Реал" фаворитом матча с "Севильей". На победу "Королевского клуба" установлен коэффициент 1.63, на ничью – 4.20, на победу "Севильи" – 5.40. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Зинедина Зидана оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 23 процента, а выигрыша гостей – в 18 процентов.

Один из самых ярких матчей в истории противостояний "Реала" и "Севильи": Суперкубок УЕФА-2016

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чемпионат Испании Реал Мадрид Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

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