"Реал" – "Севилья": назван счет, с которым Зидан должен обыграть бывшего тренера "сливочных"

Аналитики предрекают "Севилье" на "Сантьяго Бернабеу" поражение с разницей в два мяча

Бывшему тренеру "Реала" Хулену Лопетеги, который сейчас возглавляет "Севилью", не удастся отобрать очки у своей бывшей команды в центральном матче 20-го тура чемпионата Испании. Такой прогноз на поединок дают аналитики букмекерских контор. Битва соперников пройдет в субботу, 18 января, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало – в 17:00 по киевскому времени. "Реал" – "Севилья" смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Аналитики называют "Реал" серьезным фаворитом матча с "Севильей". На победу "Королевского клуба" установлен коэффициент 1.63, на ничью – 4.20, на победу "Севильи" – 5.40. Таким образом, вероятность выигрыша поединка командой Зинедина Зидана оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 23 процента, а выигрыша гостей – всего лишь в 18 процентов.

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При этом наиболее вероятным счетом матча "Реал" – "Севилья" 18 января букмекеры называют победу "Реала" – 2:0. Коэффициент на такой исход противостояния равен 7.70.

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Сравнение соперников. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость "Реала" почти в четыре раза превосходит цену кадровой обоймы "Севильи". "Королевский клуб" оценивают в миллиард евро с "хвостиком", а их соперников – в "скромные", на фоне "Реала", 283 миллиона.

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Напомним, в поединке с "Севильей" не сыграет полузащитник "Реала" Вальверде, которого наказали одноматчевой дисквалификацией за фол последней надежды в победном финале Суперкубка Испании с "Атлетико".

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