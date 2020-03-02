"Реал" шесть лет не выигрывал дома, а "Барса" не забила им ни разу за сезон впервые за 45 лет

"Барселона" на выезде проиграла "Реалу" со счетом 0:2 в 26-м туре чемпионата Испании – видео голов и обзор матча есть на нашем сайте – и повторила собственный антирекорд 45-летней давности. Каталонцы не забили в ворота злостного соперника ни одного гола в течение сезона Примеры. Напомним. Матч команд в первом круге на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей.

В последний раз такое случалось в сезоне 1974/75 годов. Тогда на стадионе "Барселоны" была зафиксирована нулевая ничья, а дома "Реал" одержал минимальную победу.

А вот "Реал" прервал свою неудачную домашнюю серию с "блаугранас" длительностью в шесть лет. В предыдущий раз "Королевский клуб" обыгрывал принципиального соперника на своем стадионе в октябре 2014 года (3:1). С тех пор "сливочные" не могли выиграть на протяжении четырех матчей, при этом в трех из них даже не могли распечатать ворота соперника.

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Напомним, что посреди недели "Реал" проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом "Королевский клуб" доигрывал матч в меньшинстве – красную карточку заработал капитан команды Серхио Рамос и теперь пропустит ответную встречу в Англии.

Не лучшим образом в Лиге чемпионов выступила и "Барселона", которая не смогла обыграть кризисный "Наполи" (1:1). Также в этом матче не обошлось без удаления – красный свет перед собой увидел игрок каталонцев Артуро Видаль.

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