"Реал" скрыл настоящую сумму трансфера Азара: ее узнали после попытки мошенничества

Бельгийский футболист перешел в испанский клуб из "Челси" в 2019 году

Мадридский "Реал" заплатил лондонскому "Челси" за Эдена Азара 160 миллионов евро, а не 100 млн, как утверждалось ранее. Полную стоимость трансфера удалось узнать благодаря попытке мошенничества одного из бывших клубов бельгийца. Об этом утверждается в материалах бельгийских газет "Het Laatste Nieuws" и "La Derniere Heure", сообщает Mundodeportivo.

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Согласно правилам ФИФА, клубы, в которых тренируются футболисты в возрасте от 12 до 23 лет, имеют право на получение до 5% дохода в случае будущих трансферов из расчета 0,25% в год в возрасте от 12 до 15 лет и 0,50% между 16 и 23 годами.

Эден Азар, в тот период играл за три клуба: бельгийский "Тубизе" до 2005 года, французский "Лилль" с 2005 по 2012 год и английский "Челси" с 2012 по 2019 год.

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Таким образом, "Тубизе" имел право на два отчисления в размере 0,25% от общей суммы в 160 млн, которые скромный бельгийский клуб должен получить за три раунда, что совпадает с тремя платежами "Реала" в пользу "Челси": 40 миллионов в 2019 году, по данным упомянутых изданий, 56 миллионов в 2020 году и 64 миллиона в 2021 году.

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То есть "Тубизе" должен был получить первый платеж в размере 200 тысяч евро в 2019 году, еще один 280 тысяч евро в 2020 году и последний доход в размере 320 тысяч евро в 2021 году. Сумма была рассекречена, когда клуб оказался замешенным в скандале с попыткой мошенничества.

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Бельгийский клуб получил первый платеж в 2019 году, а вот со вторым возникли проблемы, когда корейская компания под названием AFC Tubize SA (а не AFC Tubize ASBL, настоящее название клуба) представила себя в немецком банке в качестве владельца счета, чтобы попытаться получить 600 тысяч евро из 800 тысяч, которые бельгийский клуб должен получить в общей сложности.

Бельгийский клуб хотел подать жалобу на мошенничество, но "Реал" решил проблему без судебных разбирательств.

Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов:

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