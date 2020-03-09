"Реал" снова проиграл, снова в гостях, снова позволил "Барселоне" выйти на первое место

Мадридский "Реал" снова проиграл гостевой поединок в чемпионате Испании. В воскресенье поздно вечером подопечные Зинедина Зидана уступили в Севилье "Бетису" – 14-й (!) команде Ла Лиги. Читайте расписание и результаты 27-го тура чемпионата Испании.

"Бетис" со своим невянущим капитаном Хоакином дал настоящий бой столичным футболистам. На 40-й минуте хозяевам удалось открыть счет – в штрафной площади быстрее всех сориентировался Сидней, пока все смотрели на судью. Однако уже в добавленное время к первому тайму французский форвард "Реала" Карим Бензема сравнял счет с пенальти, который назначили за игру рукой, – 1:1.

Во втором тайме шансы вырвать победу были у обеих команд. Но лучше ими воспользовались игроки "Бетиса". Контрвыпад "зеленых" завершил воспитанник "Барселоны" Кристиан Тельо, который на 66-й минуте поменял Хоакина. Даже супервратарь Тибо Куртуа на 82-й минуте не смог спасти гостей – 1:2.

Реклама

Узнайте, какие были прогнозы на матч "Бетис" – "Реал".

Ранее "Реал" уступал на выезде "Леванте" – 0:1. Напомним, что коллектив Зидана вылетел и в Кубке Короля, уступив "Реалу Сосьедад" – 3:4. Очередное поражение опустило "сливочных" на второе место. От "Барсы" они отстают на два очка.

Смотрите, как "Реал" проиграл в Мадриде "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама