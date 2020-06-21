"Реал Сосьедад" и "Реал" забьют три мяча, но победа дастся Мадриду непросто: прогноз на матч

В последнем поединке тура в Испании идет борьба за очки в зоне еврокубков

В воскресенье вечером в чемпионате Испании состоится матч, который имеет важное значение в распределении мест в зоне еврокубков. Наш сайт ведет прямую трансляцию – "Реал Сосьедад" – "Реал" онлайн. Баски борются за место в Лиге Европе, а при удачном раскладе – даже и в Лиге чемпионов. Мадридцы же надеются догнать "Барселону", которая пока что возглавляет турнирную таблицу.

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Встреча начнется в 23:00 по киевскому времени. Узнайте, где смотреть матч "Реал Сосьедад" – "Реал" в 30 туре чемпионата Испании, в котором Мадрид собирается догнать Барселону. Букмекерские конторы отдают предпочтение гостям, хотя легкой прогулкой поединок в Сан-Себастьяне для парней Зинедина Зидана вряд ли станет. Коэффициент на победу "Реала" – около 1.70, на хозяев – 4.75, на ничью – 4.40.

В матче ожидается три гола, при этом самый вероятный счет – 1:2 (коэф. – 8.30). На успех "Сосьедада" с таким же счетом можно поставить с коэффициентом 14.50. Больше других шансов отметиться забитыми мячами в Стране Басков имеют: Карим Бензема (2.00), Эден Азар (3.00) и даже защитник Серхио Рамос (4.00). У хозяев наибольшая угроза исходит от молодого шведского нападающего Александра Исака (коэф. на гол – 2.90).

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