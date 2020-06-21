"Реал Сосьедад" – "Реал": онлайн-трансляция

В воскресенье, 21 июня, в 30-м туре чемпионата Испании на стадионе "Реале Сегурос" в Сан-Себастьяне "Реал Сосьедад" примет мадридский "Реал". Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "РЕАЛ СОСЬЕДАД" – "РЕАЛ"

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Мадридский клуб получил подарок от "Барселоны" в виде ничьей с "Севильей" и имеет шанс вырваться в лидеры чемпионата Испании, если сегодня одержит победу. Перед матчем в Сан-Себастьяне "сливочные" отстают от каталонцев на три балла.

Но легкой прогулка для подопечных Зинедина Зидана точно не будет. "Реал Сосьедад" ведет борьбу за места в еврокубках и даже претендует на попадание в Лигу чемпионов. Правда, после выхода из карантина сан-себастьянцы пока не могут выиграть, записав на свой счет одну ничью и одно поражение.

В первом круге "Реал" дом разобрался с "Реал Сосьедад" со счетом 3:1, но сан-себастьянцы взяли реванш у мадридцев в Кубке Испании, выбив их в четвертьфинале. Всего же команды встречались между собой 146 раз во всех турнирах – 83 победы одержал "Реал", 26 побед на счету "Сосьедада" и еще 37 матчей победителя не выявили.

К очному поединку команды подошли с существенными кадровыми потерями. У "Реал Сосьедад" из-за травм отсутствуют Барренечеа Мугуруса, Гевара, Ильяраменди, и Сангальи, а Салуда отбывает дисквалификацию за удаление в предыдущем матче. У "Реала" в лазарете находятся Иско, Йович, Лукас, Начо и Рейнер.

Фаворитом матча у букмекеров является "Реал": коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 1.67, на ничью – 4.40, на победу "Реал Сосьедад" – 4.80. Самым же вероятным счетом матча будет ничья 1:1 – 8.30.

Смотрите, как "Реал" проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов перед карантином:

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