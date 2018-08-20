"Реал" теряет зрителей из-за ухода Криштиану Роналду: установлен антирекорд

Сегодня, 14:51

В первом домашнем матче без Роналду показал худшую посещаемость за девять лет

&quot;Реал&quot; обыграл &quot;Хетафе&quot; со счетом 2:0. Фото AFP
"Реал" обыграл "Хетафе" со счетом 2:0. Фото AFP

Первый домашний матч мадридского "Реала" в новом сезоне собрал рекордно низкую аудиторию за последние десять лет. Игру первого тура чемпионата Испании на "Сантьяго Бернабеу" против "Хетафе", ставшую первой после ухода многолетнего лидера атак Криштиану Роналду в "Ювентус", посетили 48466 человек. Матч завершился победой "Реала" со счетом 2:0, голы забили Дани Карвахаль и Гарет Бейл.

Это самый низкий показатель с сезона-2008/09, когда в последнем туре команда Хуанде Рамоса уступила дома "Мальорке" перед 44270 болельщиками. Примечательно, что тогда Криштиану еще не перешел в "Реал". Вместимость же домашнего стадиона "Королевского клуба" составляет 81044 человека.

В свою очередь, Роналду в первом матче в чемпионате Италии – выездном против "Кьево" – голов не забил. Но вратарь команды соперником после столкновения с Роналду попал в больницу с переломом носа. Интересно, что перед матчем с "Ювентусом" руководство "Кьево" приняло решение поднять цены на билеты из-за высокого спроса, связанного с Криштиану.

чемпионат Испании, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Сегодня|Спорт

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