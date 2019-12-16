"Реал" ушел от позора перед "Эль-Классико" с "Барселоной"

"Реал" дожал "Валенсию" благодаря Бензема / Фото: AFP

"Реал" сыграл вничью с "Валенсией" в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе "Месталья" и завершилась со счетом 1:1.

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Первый мяч в матче был забит на 78-й минуте. Автором результативного удара стал полузащитник "Летучих мышей" Карлос Солер. Даниэль Васс получил пас низом на правом краю чужой штрафной, после чего исполнил передачу в центр, мимо Рафаэля Варана точно на Солера, а тот ударом в касание с нескольких метров расстрелял ворота Тибо Куртуа. "Сливочные" отыгрались на 95-й минуте после подачи углового. В сутолоке в штрафной хозяев мяч в ворота отправил Карим Бензема.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Валенсия" занимает восьмое место. В активе команды 27 очков. "Реал" занимает второе место, набрав 35 очков.

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Как мы писали ранее, на рождественской вечеринке "Реала" Бэйлу сделали особенный подарок. Валлийцу презентовали то, что ранее разозлило руководство мадридского клуба.

Также сообщалось, что "Реал" в ярости и готов обратно вернуть Лунина в команду. Королевский клуб не устраивает, что украинец полирует скамейку запасных в "Вальядолиде".

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