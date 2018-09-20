"Реал" установил рекорд в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" забил три безответных мяча римской "Роме" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла 19 сентября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Королевский клуб" установил рекорд – "сливочные" забивали в каждой из 43 последних игр на домашней арене в еврокубках.

Прежний рекорд принадлежал английскому "Тоттенхэм Хотспур", который с 1961 по 1984 год забивал в 42 еврокубковых матчах подряд.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм". За донецкий клуб отличились Исмаили и Майкон.

Ранее мы писали, что экс-игрок "Реала" Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией". Тем не менее, это не помешало итальянцам добыть выездную победу – 2:0.