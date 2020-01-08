"Реал" – "Валенсия": прогноз на матч Суперкубка Испании

Эксперты дают 67 процентов на то, что "Реал" пробьется в финал Суперкубка

"Реал" - фаворит матча с "Валенсией" / Фото: Reuters

Сегодня в полуфинале Суперкубка Испании сыграют мадридский "Реал" и "Валенсия". Мини-турнир за трофей проходит в Саудовской Аравии, матч начнется в 21:00 по киевскому времени, а смотреть онлайн "Реал" – "Валенсия" можно на нашем сайте. Аналитики букмекерских контор считают команду Зинедина Зидана фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу "Реала" составляет 1.77, тогда как коэффициент на победу "Валенсии" равен 4.50, а на ничью в основное время – 4.10.

Котировки на выход в финал Суперкубка букмекеры дают такие: 1.43 на "Реал" и 2.95 на "Валенсию". Таким образом, математическая вероятность исхода матча по коэффициентам следующая: шансы "Реала" оценены в 67 процентов, шансы "Валенсии" – в 33 процента.

Также эксперты прогнозируют большое количество забитых мячей. Так, коэффициент на "больше 2,5 гола" равен 1.73, а на "меньше 2,5 гола" – 2.18. Т.е. с вероятностью в 56 процентов в сегодняшнем матче будет забито три или более мяча.

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Вероятные авторы голов в составе "Валенсии":

Максимилиано Гомес – 3.25 (коэффициент на "забьет гол")

Кевин Гамейро – 3.55

Даниэль Парехо – 5.50

Вероятные авторы голов в составе "Реала":

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Лука Йович – 2.50

Родриго Силва – 3.50

Винисиус Жуниор – 3.75

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в главном еврокубковом турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" весеннюю стадию еврокубков начнет противостоянием с "Аталантой" Руслана Малиновского, а "Реал" сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Смотрите обзор матча последнего тура Лиги чемпионов, в котором "Реал" на выезде разгромил бельгийский "Брюгге":

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