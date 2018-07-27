"Реал" впервые за 18 лет начнет сезон без обладателя "Золотого мяча" в составе

В составе мадридского "Реала" впервые за 18 лет не будет обладателя "Золотого мяча". Начиная с сезона 2000/2001 годов, когда в "Королевский клуб" перешел полузащитник Луиш Фигу, в составе "сливочных" неизменно был обладатель главной индивидуальной футбольной награды.

С тех пор за "Реал" выступали Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Роналдо, Фабио Каннаваро, Кака и Криштиану Роналду – все они в разное время получали "Золотой мяч".

Португалец этим летом перебрался в "Ювентус", а среди действующих обладателей "Золотого мяча" продолжает карьеру только Лионель Месси, который выступает за "Барселону" и точно не перейдет в "Реал" этим летом.

Португалец выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. Напомним, что недавно "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Туринцы заплатили за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.