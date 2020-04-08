"Реал" все еще охотится за чемпионом мира: испанский гранд жаждет подписать игрока летом

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе является приоритетной трансферной целью "Реала" ближайшим летом. Итальянский инсайдер Николо Шира сообщает, что в приобретении форварда уже летом 2020 года лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. В то же время "ПСЖ" не намерен расставаться с 21-летним футболистом. Спортивный директор клуба Леонардо готовит для Мбаппе новый контракт, рассчитанный до 2025 года, по которому француз будет зарабатывать вдвое больше, чем сейчас.

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Напомним, действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в 2022 году. В 33 матчах нынешнего сезона форвард забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач.

Ранее мы рассказывали, что умер уникальный тренер, возглавлявший "Реал" и "Барселону", но выигравший чемпионат с другой командой. Знаменитый сербский специалист Радомир Антич долгое время боролся с тяжелой болезнью. Ему шел 72-й год.

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