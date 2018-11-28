"Реал" всухую обыграл "Рому": обзор матча в Риме
Гарет Бейл и Лукас Васкес забили по голу во втором тайме матча Лиги чемпионов
Футболисты испанского "Реала" обыграли на выезде итальянскую "Рому" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира с первого места в квартете G. Встреча, прошедшая во вторник в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Гарет Бейл (47-я минута) и Лукас Васкес (59).
Обзор матча "Рома" – "Реал" 0:2
"Реал" набрал 12 очков и обеспечил себе лидерство в группе G. "Рома" с 9 очками в активе прошла в плей-офф со второго места в квартете. В заключительном туре групповой стадии "Реал" 12 декабря примет в Мадриде российский ЦСКА, а "Рома" сыграет на выезде с чешской "Викторией".
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|5
|4
|0
|1
|12-2
|12
|2
|РОМА
|5
|3
|0
|2
|10-6
|9
|3
|ВИКТОРИЯ
|5
|1
|1
|3
|5-15
|4
|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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