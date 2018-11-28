"Реал" всухую обыграл "Рому": обзор матча в Риме

Футболисты испанского "Реала" обыграли на выезде итальянскую "Рому" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира с первого места в квартете G. Встреча, прошедшая во вторник в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Гарет Бейл (47-я минута) и Лукас Васкес (59).

Обзор матча "Рома" – "Реал" 0:2

"Реал" набрал 12 очков и обеспечил себе лидерство в группе G. "Рома" с 9 очками в активе прошла в плей-офф со второго места в квартете. В заключительном туре групповой стадии "Реал" 12 декабря примет в Мадриде российский ЦСКА, а "Рома" сыграет на выезде с чешской "Викторией".





N Команда И В Н П М О 1 РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ МАДРИД 5 4 0 1 12-2 12 2 РОМА РОМА 5 3 0 2 10-6 9 3 ВИКТОРИЯ ВИКТОРИЯ 5 1 1 3 5-15 4 4 ЦСКА ЦСКА 5 1 1 3 5-9 4

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.