"Реал" выиграл битву за третье место в чемпионате Испании

"Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и вышел на третье место в таблице Ла Лиги

"Реал" - "Севилья" - 2:0. Фото: AFP

"Реал" выиграл битву за третье место в чемпионате Испании //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/394/3cc/5c43943ccb1ed.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/394/3cc/5c43943ccb1ed.jpg 2019-01-19T23:22:21+02:00 Футбол "Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и вышел на третье место в таблице Ла Лиги

Мадридский "Реал" обыграл на своем поле "Севилью" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу и вышел на третье место в таблице Примеры. Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи в матче забили Каземиро (78-я минута) и Лука Модрич (90+2).

"Реал" набрал 36 очков и теперь замыкает первую тройку таблицы испанской примеры, отставая на два очка от мадридского "Атлетико" и на семь от лидирующей "Барселоны". "Севилья" с 33 очками в активе опустилась на четвертую строчку.

Напомним, что "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию. "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон".

В другом матче субботы "Арсенал" всухую обыграл "Челси" в лондонском дерби. У победителей отличились Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косельни (39), вернувшие "канониров" на пятую строчку Премьер-лиги.

Обзор матча "Реал" – "Севилья" – 2:0

Таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 19 13 4 2 53-20 43 2 АТЛЕТИКО 20 11 8 1 30-13 41 3 РЕАЛ МАДРИД 20 11 3 6 30-24 36 4 СЕВИЛЬЯ 20 9 6 5 31-22 33 5 АЛАВЕС 20 9 5 6 22-23 32 6 ХЕТАФЕ 20 8 7 5 25-16 31 7 БЕТИС 19 7 5 7 22-23 26 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 19 7 4 8 23-22 25 9 ЖИРОНА 19 5 9 5 21-23 24 10 ЭСПАНЬОЛ 19 7 3 9 21-27 24 11 ВАЛЕНСИЯ 19 4 11 4 17-17 23 12 ЛЕВАНТЕ 19 6 5 8 30-35 23 13 ВАЛЬЯДОЛИД 19 5 7 7 17-21 22 14 ЛЕГАНЕС 19 5 7 7 17-21 22 15 АТЛЕТИК 19 4 10 5 20-25 22 16 ЭЙБАР 19 5 7 7 21-28 22 17 СЕЛЬТА 19 5 6 8 31-32 21 18 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 19 5 4 10 22-34 19 19 ВИЛЬЯРРЕАЛ 19 3 8 8 20-25 17 20 УЭСКА 20 2 5 13 17-39 11

Вы сейчас просматриваете новость " "Реал" выиграл битву за третье место в чемпионате Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...