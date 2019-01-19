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"Реал" выиграл битву за третье место в чемпионате Испании

Сегодня, 23:22

"Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и вышел на третье место в таблице Ла Лиги

"Реал" - "Севилья" - 2:0
"Реал" - "Севилья" - 2:0. Фото: AFP
"Реал" выиграл битву за третье место в чемпионате Испании //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/394/3cc/5c43943ccb1ed.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/394/3cc/5c43943ccb1ed.jpg Футбол "Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и вышел на третье место в таблице Ла Лиги

Мадридский "Реал" обыграл на своем поле "Севилью" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу и вышел на третье место в таблице Примеры. Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи в матче забили Каземиро (78-я минута) и Лука Модрич (90+2).

"Реал" набрал 36 очков и теперь замыкает первую тройку таблицы испанской примеры, отставая на два очка от мадридского "Атлетико" и на семь от лидирующей "Барселоны". "Севилья" с 33 очками в активе опустилась на четвертую строчку.

Напомним, что "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию. "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон".

В другом матче субботы "Арсенал" всухую обыграл "Челси" в лондонском дерби. У победителей отличились Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косельни (39), вернувшие "канониров" на пятую строчку Премьер-лиги.

Обзор матча "Реал" – "Севилья" – 2:0

Таблица чемпионата Испании

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА19134253-2043
2 АТЛЕТИКО20118130-1341
3 РЕАЛ МАДРИД20113630-2436
4 СЕВИЛЬЯ2096531-2233
5 АЛАВЕС2095622-2332
6 ХЕТАФЕ2087525-1631
7 БЕТИС1975722-2326
8 РЕАЛ СОСЬЕДАД1974823-2225
9 ЖИРОНА1959521-2324
10 ЭСПАНЬОЛ1973921-2724
11 ВАЛЕНСИЯ19411417-1723
12 ЛЕВАНТЕ1965830-3523
13 ВАЛЬЯДОЛИД1957717-2122
14 ЛЕГАНЕС1957717-2122
15 АТЛЕТИК19410520-2522
16 ЭЙБАР1957721-2822
17 СЕЛЬТА1956831-3221
18 РАЙО ВАЛЬЕКАНО19541022-3419
19 ВИЛЬЯРРЕАЛ1938820-2517
20 УЭСКА20251317-3911

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Сегодня|Спорт

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