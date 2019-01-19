"Реал" выиграл битву за третье место в чемпионате Испании
"Реал" обыграл "Севилью" со счетом 2:0 и вышел на третье место в таблице Ла Лиги
Мадридский "Реал" обыграл на своем поле "Севилью" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу и вышел на третье место в таблице Примеры. Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи в матче забили Каземиро (78-я минута) и Лука Модрич (90+2).
"Реал" набрал 36 очков и теперь замыкает первую тройку таблицы испанской примеры, отставая на два очка от мадридского "Атлетико" и на семь от лидирующей "Барселоны". "Севилья" с 33 очками в активе опустилась на четвертую строчку.
Напомним, что "МЮ" под руководством Сульшера продолжает победную серию. "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии, обыграв "Брайтон".
В другом матче субботы "Арсенал" всухую обыграл "Челси" в лондонском дерби. У победителей отличились Александр Ляказетт (14-я минута) и Лоран Косельни (39), вернувшие "канониров" на пятую строчку Премьер-лиги.
Обзор матча "Реал" – "Севилья" – 2:0
Таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|19
|13
|4
|2
|53-20
|43
|2
|АТЛЕТИКО
|20
|11
|8
|1
|30-13
|41
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|20
|11
|3
|6
|30-24
|36
|4
|СЕВИЛЬЯ
|20
|9
|6
|5
|31-22
|33
|5
|АЛАВЕС
|20
|9
|5
|6
|22-23
|32
|6
|ХЕТАФЕ
|20
|8
|7
|5
|25-16
|31
|7
|БЕТИС
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19
|7
|4
|8
|23-22
|25
|9
|ЖИРОНА
|19
|5
|9
|5
|21-23
|24
|10
|ЭСПАНЬОЛ
|19
|7
|3
|9
|21-27
|24
|11
|ВАЛЕНСИЯ
|19
|4
|11
|4
|17-17
|23
|12
|ЛЕВАНТЕ
|19
|6
|5
|8
|30-35
|23
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19
|5
|7
|7
|17-21
|22
|14
|ЛЕГАНЕС
|19
|5
|7
|7
|17-21
|22
|15
|АТЛЕТИК
|19
|4
|10
|5
|20-25
|22
|16
|ЭЙБАР
|19
|5
|7
|7
|21-28
|22
|17
|СЕЛЬТА
|19
|5
|6
|8
|31-32
|21
|18
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19
|5
|4
|10
|22-34
|19
|19
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19
|3
|8
|8
|20-25
|17
|20
|УЭСКА
|20
|2
|5
|13
|17-39
|11
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