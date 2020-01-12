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"Реал" выиграл Суперкубок Испании, перестреляв по пенальти "Атлетико"

12 января, 23:09

120 минут мадридского дерби в Джидде завершились без голов. А в послематчевой лотерее повезло "сливочным"

В аравийской Джидде на стадионе Короля Абдаллы состоялся финал Суперкубка Испании по футболу. Выездное мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" завершилось победой "Королевского клуба", добытой в серии пенальти. Зидан – с очередным трофеем. Ну разве не красавчик!

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Основное и дополнительное время финального матча за Суперкубок Испании завершились без голов – 0:0. А в серии пенальти "Реал" "перестрелял" "Атлетико" со счетом 4:1. У "матрасников" с "точки" сплоховали Сауль, пробивший в штангу, и Томас, чей удар потащил вратарь "Реала" Тибо Куртуа.

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Серия пенальти: "Реал" – "Атлетико" – 4:1

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  • Карвахаль (1:0)
  • Сауль (1:0 – штанга)
  • Родриго (2:0)
  • Томас (2:0 – вратарь)
  • Модрич (3:0)
  • Триппьер (3:1)
  • Серхио Рамос (4:1)

Отметим, что это был необычный Суперкубок Испании. Вместо привычных двух команд, его разыгрывали четыре клуба, которые провели в Саудовской Аравии мини-турнир. Напомним, "Реал" в полуфинале со счетом 3:1 одолел "Валенсию", которая до этого не уступала в семи матчах кряду.

В свою очередь, "Атлетико" в полуфинале Суперкубка обыграл "Барселону" 3:2, забив два решающих мяча на последних минутах поединка, уступая по ходу встречи 1:2. Таким образом впервые в истории в финале Суперкубка не оказалось ни чемпиона, ни обладателя национального Кубка.

Между тем, после поражения от "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании стало известно, что "Барселона" решилась на смену тренера. Ожидается, что по итогам сезона место Вальверде займет экс-капитан каталонцев Хави, который до лета останется у руля катарского "Аль-Садда".

Смотрите, как "Реал" в Лиге чемпионов обыграл на выезде "Брюгге"

Все подробности в спецтеме Суперкубок Испании

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Барселона Валенсия Реал Мадрид Атлетико Мадрид Суперкубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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