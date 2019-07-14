"Реал" выступил против создания футбольной Суперлиги

Мадридцы не хотят понижать уровень национального чемпионата

"Реал" выиграл Лигу чемпионов в 2018 году. Фото: AFP

Мадридский "Реал" не собирается поддерживать идею организации так называемой Суперлиги, в которой должны будут выступать исключительно гранды европейского футбола и команды с богатой европейской историей. Вместо этого проекта мадридцы положительно смотрят на проведение клубного чемпионата мира ФИФА, сообщает AS.

По задумке ФИФА, клубный чемпионат мира будет проходить по формату с 24 командами, разбитыми на восемь групп. В четвертьфинал турнира пройдут победители своих групп. Первый такой турнир планируется провести между 17 июня и 4 июля 2021 года.

Нынешний клубный чемпионат мира до своего реформирования дважды пройдет в Катаре – в декабре 2019 и 2020 годов.

Напомним, ECA (Ассоциация европейских клубов) выступает за коренное преобразование Лиги чемпионов. Турнир может стать практически закрытым. Предполагается, что более мелким клубам откажут в доступе к европейским соревнованиям высшего уровня, в то время как богатые клубы будут отдавать приоритет ЛЧ, переводя национальные лиги в соревнования второго эшелона.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. "Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты. Если "Реал" и "Барселона" уйдут и не будут играть с "Эспаньолом", кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрет", – заявил Гвардиола.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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