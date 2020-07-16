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"Реал" забирает у "Барселоны" титул чемпиона Испании, в цирковом стиле обыграв "Вильярреал"

16 июля, 23:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Барселона" уступила дома "Осасуне" и сложила полномочия после двух лет царствования

В четверг около полуночи в Испании определился победитель Ла Лиги сезона 2019/2020. В 37-м туре мадридский "Реал" не без проблем одолел на стадионе Альфредо ди Стефано "Вильярреал" и досрочно стал чемпионом. Кстати, "Реал" запретил своим фанатам праздновать чемпионство на улице.

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Перед предпоследним туром подопечные Зинедина Зидана опережали "Барселону" на четыре очка. Так что домашняя победа обеспечивала им золотые медали. Хозяева со своей миссией справились. Французский форвард Карим Бензема в первом тайме забил на 29-й минуте (на фото), а во втором – на 77-й, реализовав пенальти за нарушение правил против Серхио Рамоса.

Забавно, что сначала защитник и нападающий решили разыграть 11-метровый штрафной! Рамос сделал слабенькую передачу, а Бензема забил мяч в сетку. Однако рефери определил, что Карим вбежал раньше удара в штрафную, поэтому взятие ворот отменил. Перебивать взялся уже сам француз, его удар был точен – 2:0.

Однако в концовке гости один гол красивым ударом головой отыграли, отличился Иборра – 2:1. "Вильярреал" мог и сравнять счет, но не повезло. В это же время "Барселона" умудрилась проиграть дома "Осасуне" (1:2) и перед последним туром отстала от "королей" уже на семь очков.

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Это всего лишь третий титул мадридского клуба за последние 12 лет. Перед этим "сливочные" были чемпионами в 2012 и 2017 годах. За этот срок "Барса" восемь раз брала "золото", еще одно чемпионство – у "Атлетико". Всего же "Реал" 34 раза выигрывал чемпионат, каталонцы – 26.

Смотрите, как "Реал" выдал зрелищный матч с "ПСЖ" в Лиге чемпионов

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид чемпион Вильярреал Ла Лига

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