"Реал" затягивает пояса: названа семерка игроков, от которых клуб избавится из-за коронавируса

Мадридцы намерены разгрузить зарплатную ведомость на 75 миллионов евро - уйдут Бейл, Хамес и не только

Руководство мадридского "Реала" хочет сократить траты на зарплаты футболистам в условиях кризиса, связанного с коронавирусом. В связи с этим в ближайшее трансферное окно лагерь "сливочных" может покинуть целая группа игроков, включая нападающего Гарета Бэйла и полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает испанское издание AS.

Читайте также: "Реал" предложил "Манчестер Юнайтед" купить у него молодого игрока за 500 миллионов евро

В нынешнем сезоне "Реал" потратил на зарплаты футболистов 284 млн евро. Продажа Бейла и Хамеса поможет мадридцам сэкономить 45,4 млн. В число тех, от кого хотят избавиться в "Королевском клубе", входят также форварды Мариано Диас (€ 8 млн) и Браим Диас (€ 7 млн), защитники Альваро Одриосола (€ 7 млн) и Хесус Вальехо (€ 4 млн), а также хавбек Даниель Себальос (€ 6 млн).

Гарет Бейл / Фото: Reuters Реклама

Если мадридскому "Реалу" удастся продать всех вышеупомянутых игроков, зарплатная ведомость легендарного испанского клуба разгрузится на 75 миллионов евро.

Читайте также: Вслед за "Спартаком": "Динамо" договорилось с игроками о снижении зарплат

Ранее мы рассказывали, что коронавирус поможет "ПСЖ" удержать Неймара и Мбаппе. С учетом кризиса из-за пандемии, в футболе просто не останется клубов, способных потянуть трансфер этих звезд.

Смотрите, как "Реал" играл с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов до пандемии коронавируса

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама