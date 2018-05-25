Реальная красотка: яркие фото из соцсетей жен и девушек финалиста Лиги чемпионов

Сегодня, 14:37

Самые красивые фото спутниц мадридского "Реала"

 


Мадридский "Реал" 26 мая будет защищать титул победителя Лиги чемпионов в матче с английским "Ливерпулем". Финал турнира пройдет в Киеве на "Олимпийском". "Реал" – "Ливерпуль" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте. Испанский клуб дважды подряд выигрывал трофей и может установить новый рекорд.

Как говорят, за каждой победой мужчины стоит женщина, а за спиной игроков "Реала" – целая армия красавиц. Вторые половинки футболистов традиционно поддерживают своих любимых на стадионах и, возможно, кто-то из них даже приедет в Киев.

Представляем вашему вниманию яркие фото жен и девушек игроков мадридского "Реала". Возможно, кого-то из их вы встретите на улицах столицы Украины.

Ранее "Реал" назвал состав на финал Лиги чемпионов. В него вошли 24 футболиста, в том числе сын Зинедина Зидана.

Андреа Салас (Кейлор Навас)

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Роза Падилья (Кико Касилья)

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Камиль Титгат (Рафаэль Варан)

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Пилар Рубио (Серхио Рамос)

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Мария Кортес (Начо Фернандес)

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Мария Дельгадо (Хесус Вальехо)


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Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

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Клариса Альвес (Марсело)

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Адриана Позеко (Тео Эрнандес)


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Патрисия Карвахаль (Дани Карвахаль)

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Анна Мариана (Каземиро)

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Патрисия Льоренте (Маркос Льоренте)


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Джессика Кроос (Тони Кроос)

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Ваня Боснич (Лука Модрич)

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Изабель Ковачич (Матео Ковачич)

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Мария Санчес дель Морал (Дани Себальос)

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Сара Саламо (Иско)

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Марина Мунтарен (Марко Асенсио)


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

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Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Эмма Рис-Джонс (Гарет Бейл)

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Макарена (Лукас Васкес)

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Джорджина Родригес (Криштиану Роналду)

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Кора Готье (Карим Бензема)

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Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.
футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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