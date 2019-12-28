"Реалу" нужен Кейн даже за 200 миллионов евро": легендарный форвард нашел спасение для мадридцев

Уго Санчес считает, что самое сложное в футболе - забивать голы, но англичанин это умеет

Кейн установил рекорд / Фото: AFP

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Бывший форвард мадридского "Реала" Уго Санчес считает, что "сливочным" нужно приобрести нападающего лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейна.

"Считаю, что у "Реала" должны быть две команды и две сильные "девятки". Я давно заприметил Гарри Кейна. Он стоит больше 150 миллионов евро? Я купил бы его даже за 200 миллионов, – заявил Санчес в разговоре с Marca. – Криштиану Роналду тоже стоил много, но посмотрите, что он дал клубу. Что касается Луки Йовича — не думаю, что он плохой игрок на будущее, но сейчас "Реалу" нужны лучшие форварды, и Кейн является одним из них".

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"Самое сложно в футболе — забивать голы, – отмечает Уго. – Можно потратить 300 млн евро на шестерых или семерых игроков, но ни один из них не гарантирует голы. Именно поэтому я заплатил бы 200 млн за Кейна. Кейн или Килиан Мбаппе? Это два разных футболиста. Гарри — естественная замена Роналду, но Мбаппе и Неймар — разные топ-игроки".

Ранее мы писали, что Лидер "Тоттенхэма" в одних трусах повалялся в снегу на родине Санта-Клауса. Гарри Кейн вместе с партнерами получили от Жозе Моуриньо несколько дней выходных в связи с ранним вылетом из Кубка английской лиги.

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