Ребров дал совет "Динамо", как справиться с "Челси"

По словам экс-тренера киевлян, команде Хацкевича нужно взять на вооружение игру "Аякса" против "Реала"

Сергей Ребров. Фото: Getty Images

Ребров дал совет "Динамо", как справиться с "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/128/df8/5c8128df883da.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/128/df8/5c8128df883da.png 2019-03-07T16:25:15+02:00 Футбол По словам экс-тренера киевлян, команде Хацкевича нужно взять на вооружение игру "Аякса" против "Реала"

Сергей Ребров, работающий сейчас в венгерском "Ференцвароше", рассказал, что может принести успех "Динамо" в игре с "Челси" 7 марта.

"Сейчас на первое место должны выходить только коллективные действия, и игра "Аякса" в Мадриде еще раз показала, что в футболе нет ничего невозможного, – сказал в интервью zbirna.com экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров. – В Амстердаме хорошая молодая команда с большой перспективой, но никто не ожидал, что она обыграет "Реал" на выезде со счетом 4:1. Как не ожидали в 1997-м от нас разгрома в Барселоне. Но когда есть идея, а интересы коллектива стоят на первом месте, тогда все возможно".

"Голландцы понимали, за счет чего могут противостоять "Реалу", они оборонялись всей командой и выбегали в контратаки. Самое главное - не боялись брать игру на себя, когда этого требовала ситуация. Так что пусть "Аякс" станет примером для "Динамо", – заключил Ребров.

Как сообщалось, шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы – всего 18%.

Между тем экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача, давно проживающий в Лондоне, заявил: "Жду результативную ничью, а при доле везения – минимальную победу "Динамо".

Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси"

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