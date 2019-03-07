Ребров дал совет "Динамо", как справиться с "Челси"
По словам экс-тренера киевлян, команде Хацкевича нужно взять на вооружение игру "Аякса" против "Реала"
Сергей Ребров, работающий сейчас в венгерском "Ференцвароше", рассказал, что может принести успех "Динамо" в игре с "Челси" 7 марта.
"Сейчас на первое место должны выходить только коллективные действия, и игра "Аякса" в Мадриде еще раз показала, что в футболе нет ничего невозможного, – сказал в интервью zbirna.com экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров. – В Амстердаме хорошая молодая команда с большой перспективой, но никто не ожидал, что она обыграет "Реал" на выезде со счетом 4:1. Как не ожидали в 1997-м от нас разгрома в Барселоне. Но когда есть идея, а интересы коллектива стоят на первом месте, тогда все возможно".
"Голландцы понимали, за счет чего могут противостоять "Реалу", они оборонялись всей командой и выбегали в контратаки. Самое главное - не боялись брать игру на себя, когда этого требовала ситуация. Так что пусть "Аякс" станет примером для "Динамо", – заключил Ребров.
Как сообщалось, шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы – всего 18%.
Между тем экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача, давно проживающий в Лондоне, заявил: "Жду результативную ничью, а при доле везения – минимальную победу "Динамо".
Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси"
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