Ребров и Петряк на коне: "Ференцварош" выиграл дерби Будапешта

В чемпионате Венгрии, где в последнее время прописалось большое количество украинских футболистов, роль лидера в нынешнем сезоне выполняет знаменитый "Ференцварош", который летом 2018 года возглавил один из лучших наших тренеров Сергей Ребров. В 13-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" на своем поле принимал принципиального соперника – МТК, который тоже базируется в Будапеште.

Еще в первом тайме хозяева забили два мяча в ворота воспитанника винницкого футбола и выпускника академии киевского "Динамо" Артема Кичака, который сейчас выступает за МТК. После перерыва голов не было, матч так и завершился – 2:0.

Украинский полузащитник Иван Петряк, который в "Ференцвароше" стал одним из лидеров, забил четыре гола в чемпионате Венгрии и вернулся в национальную сборную страны, провел 90 минут на поле. Экс-защитник сборной Украины Евгений Селин остался в запасе МТК.

После 13-ти туров "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии – 30 очков. Далее идут: "Гонвед" (26), "Види" (22), МТК (21) и "Дебрецен" (21).

Ранее мы писали, что в матче чемпионата Венгрии между клубами "Академия Пушкаша" и "Ференцварош" был забит необычный гол – ударом из центрального круга.