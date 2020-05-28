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Ребров – на 99 процентов чемпион Венгрии: он выиграл дерби, вопреки судейскому фейлу

28 мая, 08:28

Олег Люлька Олег Люлька

После победы над "Уйпештом" "Ференцварош" украинского тренера практически гарантировал себе титул

Бывшего тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва уже практически можно поздравлять со вторым кряду чемпионством Венгрии у руля знаменитого "Ференцвароша". Это стало понятно после того, как в отложенном матче венгерского первенства команда Реброва обыграла в дерби Будапешта "Уйпешт" 1:0. Напомним, четырьмя днями ранее в первом поединке после паузы, связанной с пандемией коронавируса, "Ференцварош" одержал волевую победу над "Дебреценом" 2:1.

Обзор матча "Уйпешт" – "Ференцварош" (0:1)

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Победу над "Уйпештом" 1:0 "Ференцварошу" принес гол Франка Боли уже 7-й минуте встречи. Отметим, что в команде Сергея Реброва на поле вышли украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. Первый отыграл полный поединок, а второй – 83 минуты, при этом во втором тайме схлопотал желтую карточку. Судья усмотрел в действиях Зубкова симуляцию в штрафной, хотя, как показал повтор, арбитр ошибся – в том моменте украинца сбили, и рефери должен был назначить пенальти.

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

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Таким образом, после 25 матчей у "Ференцвароша" стало 59 очков, на 9 больше, чем у ближайшего преследователя "Фехервара". Учитывая, что до конца первенства осталось всего 8 туров, вряд ли уже что-то из футбольных факторов может помешать второму венгерскому чемпионству Сергея Реброва, который, напомним, в начале своей тренерской карьеры взял два чемпионства в Украине с "Динамо".

Турнирная таблица чемпионата Венгрии

Смотрите, как "Ференцварош" Сергея Реброва играл в Лиге Европы с "Эспаньолом"

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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Сергей Ребров Ференцварош чемпионат Венгрии Уйпешт

Источник: Сегодня|Спорт

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