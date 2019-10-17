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Ребров намекнул на то, что Шевченко вскоре покинет сборную Украины

17 октября, 09:52

По словам давнего друга Андрея Николаевича, мы увидим Шеву во главе серьезного клуба

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров, сравнивая собственный тренерский путь с карьерой своего друга Андрея Шевченко, намекнул, что Шева вскоре покинет пост главного тренера сборной Украины. Как мы писали ранее, боссы украинского футбола опасаются, что Шеву может увести "Милан".

"Прежде всего, я хочу пожелать Андрею удачи и поздравить его с хорошими результатами в национальной сборной Украины, поскольку он вывел команду на чемпионат Европы, – говорит напарник Шевы по легендарной связке в "Динамо" времен Валерия Лобановского Сергей Ребров. – Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба находимся на ранних этапах своего развития. Мне кажется, что он, как и я, не хочет, чтобы нас сравнивали", – улыбнулся Ребров

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"Что касается его работы, я предпочитаю трудиться на клубном уровне, а не в сборной, мне нужно каждый день находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его во главе серьезного футбольного клуба", – заявил о своем видении будущего Шевченко Сергей Ребров

Таким образом Ребров намекнул, что Шева вскоре может покинуть сборную Украины, если только... Если только Шевченко не согласится на совмещение работы в сборной и клубе.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

Напомним, в начале октября Шевченко отказался возглавить "Милан", решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. "Я ни одно предложение не буду рассматривать. У меня контракт с Украинской ассоциацией футбола до лета следующего года и я собираюсь довести этот проект до конца", – отметил Шевченко.

Впрочем, в кулуарах допускают, что "Милан" продолжает рассчитывать на приход Шевченко – но уже после Евро-2020. Дескать, назначенный "Миланом" на зарплату в миллион евро в год Стефано Пиоли – временная фигура перед появлением на тренерском мостике "россонери" украинского обладателя "Золотого мяча"-2004.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Милан Италия Андрей Шевченко Сборная Украины Сергей Ребров

Источник: Football.ua

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