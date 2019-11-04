Ребров не возвращается в Киев: "Вы хотите, чтобы в "Динамо" было, как сейчас в "Реале"?

У украинского тренера хорошие отношения с Игорем Суркисом, но его устраивает работа в Венгрии

Сергей Ребров / Фото: Reuters

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Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров опроверг ходившие в последнее время слухи о своем возвращении в столичный клуб. Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" отметил, что не вел никаких переговоров с президентом "Динамо" и, несмотря на большое желание болельщиков, в ближайшее время в Киеве его не будет. Ранее мы писали, что "Динамо" с ложкой дегтя разгромило дома "Львов".

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"Все болельщики имеют разное мнение, одни хотели одного, другие – дургого – говорит Ребров. – Важно, чтобы те люди, которые действительно отвечают за что-то, принимали правильные решения. Нужно об этом говорить с ними, а не со мной. Мы тренеры – люди подневольные. Я общаюсь с Игорем Михайловичем. У нас нормальные отношения. Я желаю "Динамо" и Михайличенко только удачи. Они качественно делают свою работу. У меня не было разговоров с Суркисом о нашей новой совместной работе".

Ребров уже полтора года тренирует венгерский "Ференцварош" и нынешнее место работы его вполне устраивает: "И вы хотите, чтобы я вернулся, и в команде было так же, как сейчас в "Реале" после возвращения Зидана? Если есть хорошая работа, где тебе нравится, можно работать везде. И в Саудовской Аравии". Также ранее мы сообщали, что Ребров унизил Москву: "Ференцварош" обыграл ЦСКА на выезде.

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