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Ребров обыграл "Селтик", хотя его команда нанесла всего два удара: обзор сенсационного матча и реакция тренера

27 августа, 10:01

Олег Люлька Олег Люлька

Команда украинского наставника забила два гола, нанеся ровно столько же ударов по воротам шотландского гранда

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал сенсационную победу своей команды в Глазго над грандом шотландского футбола "Селтиком". Напомним, накануне "Ференцварош" Реброва одолел "Селтик" 2:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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При этом клуб из Будапешта обыграл именитого соперника в том же стиле, что и днем ранее "Динамо" выиграло у "Шахтера" матч за Суперкубок Украины. Если у киевлян голевыми оказались все три удара в створ ворот "горняков", то у "Ференцвароша" – все два: стопроцентная результативность.

"Мы заслужили победу. Играли, придерживаясь плана. Быстрый гол нам очень помог. Статистика матча? Футбол – это не только владение мячом. Футбол – это счет. Мы одолели очень сильного соперника", – заявил после победы над "Селтиком" главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров

"Селтик" – "Ференцварош" – 1:2
Голы: Кристи, 53 – Сигер, 7, Нгуен, 75

Обзор матча

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Отметим, что за весь матч "Селтик" нанес 25 ударов по воротам венгров, из них 7 – в створ. Тогда как команда Реброва пробила 4 раза, угодив в створ, как мы писали выше, лишь дважды.

Читайте также: Определились потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Добавим, что полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин, который получил вызов от Андрея Шевченко в сборную Украины, в матче с "Селтиком" отметился желтой карточкой.

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Лига чемпионов видео голов Сергей Ребров Селтик Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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