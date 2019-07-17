Ребров прошел в Лиге чемпионов "Лудогорец": спасибо игрокам "Шахтера" и "Динамо"

Чемпионы Венгрии и в выездном поединке оказались сильнее крепкого болгарского орешка

Сергей Ребров. Фото: Getty Images

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров вывел венгерский "Ференцварош" во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. В ответном матче против болгарского "Лудогорца" на чужом поле команда Реброва одержала победу со счетом 3:2. Причем счет в матче за "Ференцварош" открыл бывший игрок "Динамо" и "Зари" Харатин, которому ассистировал Зубков, арендованный чемпионом Венгрии у "Шахтера". Позже Зубков добавил в свой актив еще одну голевую передачу, в этот раз на Шкварку. С учетом домашнего выигрыша (2:1), зафиксированного неделей ранее, "Ференцварош" одолел крепкого болгарского соперника с суммарным результатом 5:3.

Видео гола Харатина

Лудогорец (Болгария) - Ференцварош (Венгрия) – 2:3

Первый матч 1:2

Голы: Терзиев, 24, Гайстер, 69 – Харатин, 17, Шкварка, 21, Нгуен, 48

Видео второго ассиста Зубкова

Напомним, именно гол Зубкова, принадлежащего "Шахтеру", принес победу венграм в первой игре с "Лудогорцем". Он расстрелял ворота болгар с линии вратарской, удачно открывшись на передачу партнера с фланга.

Кроме того, на днях Александр Зубков рассказал, как ему живется и играется в Венгрии. "Установку Сергей Ребров дает на английском. Нет проблем!" – поведал украинский легионер "Ференцвароша".

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