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Ребров прошел в Лиге чемпионов "Лудогорец": спасибо игрокам "Шахтера" и "Динамо"

17 июля, 23:01

Чемпионы Венгрии и в выездном поединке оказались сильнее крепкого болгарского орешка

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: Getty Images

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров вывел венгерский "Ференцварош" во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. В ответном матче против болгарского "Лудогорца" на чужом поле команда Реброва одержала победу со счетом 3:2. Причем счет в матче за "Ференцварош" открыл бывший игрок "Динамо" и "Зари" Харатин, которому ассистировал Зубков, арендованный чемпионом Венгрии у "Шахтера". Позже Зубков добавил в свой актив еще одну голевую передачу, в этот раз на Шкварку. С учетом домашнего выигрыша (2:1), зафиксированного неделей ранее, "Ференцварош" одолел крепкого болгарского соперника с суммарным результатом 5:3.

Видео гола Харатина

  • Лудогорец (Болгария) - Ференцварош (Венгрия) – 2:3
  • Первый матч 1:2
  • Голы: Терзиев, 24, Гайстер, 69 – Харатин, 17, Шкварка, 21, Нгуен, 48

Видео второго ассиста Зубкова

Напомним, именно гол Зубкова, принадлежащего "Шахтеру", принес победу венграм в первой игре с "Лудогорцем". Он расстрелял ворота болгар с линии вратарской, удачно открывшись на передачу партнера с фланга.

Кроме того, на днях Александр Зубков рассказал, как ему живется и играется в Венгрии. "Установку Сергей Ребров дает на английском. Нет проблем!" – поведал украинский легионер "Ференцвароша".

Смотрите, как игрок "Ференцвароша" Харантин забивал в Украине

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Тег Лига чемпионов, Сергей Ребров, Ференцварош, Игорь Харатин, Александр Зубков

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Сегодня|Спорт

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