Ребров сделал с "Ференцварошем" то же, что с "Динамо": украинец взял второй кряду титул в Венгрии

Клуб из Будапешта "Ференцварош", главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, переиграл на выезде "Гонвед" со счетом 2:0 и за три тура до финиша досрочно стал чемпионом Венгрии по футболу. Под руководством Реброва "фради" выиграли венгерский чемпионский титул второй раз кряду. Кстати, ранее мы называли возможную зарплату Реброва в "Фенербахче", куда активно сватают украинского специалиста.
"Поздравляю ребят, выиграть два чемпионата подряд не так просто. Это большое достижение, "Фехервар" был для нас достаточно серьезным конкурентом. Однако не буду сравнивать нас с другими, потому что мы всегда были сосредоточены на себе. Это менталитет победителей, который я хотел привить игрокам и который мы демонстрируем", – заявил после завоевания второго кряду чемпионского титула в Венгрии Сергей Ребров.
Отметим, что под руководством Сергея Реброва обладателями 31-го чемпионского титула в истории "Ференцвароша" стали два украинских футболиста – полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков. На счету последнего в "золотом" матче с "Гонведом" – результативная передача.
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Добавим, что это – уже четвертый чемпионский титул в тренерской карьере Сергея Реброва. До "Ференцвароша" он дважды приводил к национальному "золоту" киевское "Динамо".
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