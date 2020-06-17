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Ребров сделал с "Ференцварошем" то же, что с "Динамо": украинец взял второй кряду титул в Венгрии

17 июня, 09:01

Олег Люлька Олег Люлька

Команда из Будапешта под руководством украинского специалиста стала чемпионом за три тура до финиша

Клуб из Будапешта "Ференцварош", главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, переиграл на выезде "Гонвед" со счетом 2:0 и за три тура до финиша досрочно стал чемпионом Венгрии по футболу. Под руководством Реброва "фради" выиграли венгерский чемпионский титул второй раз кряду. Кстати, ранее мы называли возможную зарплату Реброва в "Фенербахче", куда активно сватают украинского специалиста.

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

Сергей Ребров. Фото – Fradi.hu

"Поздравляю ребят, выиграть два чемпионата подряд не так просто. Это большое достижение, "Фехервар" был для нас достаточно серьезным конкурентом. Однако не буду сравнивать нас с другими, потому что мы всегда были сосредоточены на себе. Это менталитет победителей, который я хотел привить игрокам и который мы демонстрируем", – заявил после завоевания второго кряду чемпионского титула в Венгрии Сергей Ребров.

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Отметим, что под руководством Сергея Реброва обладателями 31-го чемпионского титула в истории "Ференцвароша" стали два украинских футболиста – полузащитники Игорь Харатин и Александр Зубков. На счету последнего в "золотом" матче с "Гонведом" – результативная передача.

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Добавим, что это – уже четвертый чемпионский титул в тренерской карьере Сергея Реброва. До "Ференцвароша" он дважды приводил к национальному "золоту" киевское "Динамо".

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва играл в Лиге Европы с "Эспаньолом"

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Сергей Ребров чемпион Ференцварош чемпионат Венгрии

Источник: Сегодня|Спорт

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