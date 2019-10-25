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Ребров унизил Москву: "Ференцварош" обыграл ЦСКА на выезде

25 октября, 10:37

Украинский тренер привел свою команду к первой победе в основной сетке еврокубка за 15 лет

Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото: Reuters

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва одержал первую победу в основной сетке еврокубков за 15 лет. В Москве "Ференцварош" обыграл местный ЦСКА. Победный гол был забит на 86-й минуте, а ассистировал Варге наш Александр Зубков. Ранее мы писали, что Ребров ответил на провокационный вопрос российских журналистов о сборной Украины.

ЦСКА – "Ференцварош" – 0:1
Гол: Варга (86)

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Влашич, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон (Бийол, 80), Чалов

"Ференцварош": Дибус, Блажич, Чивич, Ботка, Шигер, Ловренчич, Игнатенко, Харатин, Зубков (Двали, 89), Нген (Варга, 84), Боли (Изаэл, 72)

Предупреждения: Шигер, Бистрович, Харатин, Магнуссон.

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В предыдущий раз "Ференцварош" побеждал еще в групповом этапе Кубка УЕФА в 2004 году ("Хартс" – 1:0). А вот ЦСКА потерпел третье поражение подряд.

NКомандаИВНПМО
1 ЭСПАНЬОЛ32104-17
2 ЛУДОГОРЕЦ32018-26
3 ФЕРЕНЦВАРОШ31112-44
4ЦСКА30031-80

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Лига Европы Сергей Ребров ЦСКА Москва Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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