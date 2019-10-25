Ребров унизил Москву: "Ференцварош" обыграл ЦСКА на выезде

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва одержал первую победу в основной сетке еврокубков за 15 лет. В Москве "Ференцварош" обыграл местный ЦСКА. Победный гол был забит на 86-й минуте, а ассистировал Варге наш Александр Зубков. Ранее мы писали, что Ребров ответил на провокационный вопрос российских журналистов о сборной Украины.
ЦСКА – "Ференцварош" – 0:1
Гол: Варга (86)
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Фернандес, Влашич, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон (Бийол, 80), Чалов
"Ференцварош": Дибус, Блажич, Чивич, Ботка, Шигер, Ловренчич, Игнатенко, Харатин, Зубков (Двали, 89), Нген (Варга, 84), Боли (Изаэл, 72)
Предупреждения: Шигер, Бистрович, Харатин, Магнуссон.
В предыдущий раз "Ференцварош" побеждал еще в групповом этапе Кубка УЕФА в 2004 году ("Хартс" – 1:0). А вот ЦСКА потерпел третье поражение подряд.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЭСПАНЬОЛ
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|ЛУДОГОРЕЦ
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|3
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|4
|ЦСКА
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
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