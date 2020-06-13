Ребров уже не в фаворе: турецкий гранд предпочел украинцу тренера из Португалии

Фенербахче предлагает Витории зарплату в два раза больше, чем обещали Реброву

Хотя турецкие СМИ уже сообщили, что "Фенербюахче" подписал контракт с украинским тренером Сергеем Ребровым, слухи о новом наставнике "канареек" не утихают. Goal.com сообщил, что турецкий клуб обратил свое внимание на португальского тренера Руя Виторию, который возглавляет "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

"Фенербахче" намерен воспользоваться тем, что 30 июня у португальца истекает контракт с его текущим клубом и предлагают потенциальному наставнику команды 2,5 миллиона евро. Это может стать существенным аргументом в переговорах, ведь "Аль-Наср" задолжал тренеру существенную сумму, что мешает сторонам вести переговоры о продлении соглашения.

Ранее была названа зарплата Сергея Реброва в турецком "Фенербахче". В Стамбуле украинскому специалисту предлагают даже меньше, чем он получает в Будапеште и меньше, чем предлагают Витории.

Напомним, что во время своей игровой карьеры Сергей Ребров успел побегать в футболке "Фенербахче". С 2002-го по 2004 год украинский нападающий провел в чемпионате Турции 38 матчей, в которых забил четыре мяча.

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