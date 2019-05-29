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Рекорд сезона: молодежка "Шахтера" забила девять мячей "Арсеналу"

29 мая, 18:12

"Горняки" завершили сезон рекордной победой, а лидер команды стал лучшим бомбардиром турнира

Молодежная команда донецкого "Шахтера" установила рекорд сезона, разгромив в заключительном туре молодежного первенства Украины киевский "Арсенал" со счетом 9:1. Гости установили разгромный счет еще в первом тайме. "Канониры" после перерыва сумели внести интригу, сократив отставание ударом с пенальти, но этим только разозлили "горняков", которые отвесили сопернику еще шесть мячей.

По три мяча на свой счет записали Глагола и Кулаков, ставший лучшим бомбардиром молодежного чемпионата с 14-ю забитыми мячами, дубль на счету Яловенко, еще один гол забил Топалов. У Гостей гол престижа на счету Богдана Колесника.

"Арсенал" U21 – "Шахтер" U21 – 1:9
Голы: Б. Колесник (49, пен.) – Глагола (15, 65, 68), Яловенко (33, 71), Кулаков (40, 72, 80), Топалов (61)

"Шахтер" занял третье место в турнирной таблице молодежного чемпионата, а "Арсенал" стал шестым. Напомним, чемпионом турнира U-21 стало киевское "Динамо", а серебряные медали достались "Александрии".

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег видео, рекорд, гол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Арсенал Киев

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Сегодня|Спорт

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