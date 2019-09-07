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Рекорд в Вильнюсе: стал известен исторический статус победы сборной Украины для Шевченко

7 сентября, 21:33

В официальных матчах Шева-тренер еще никого не обыгрывал так крупно на выезде, как литовцев

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Обыграв в субботу Литву со счетом 3:0, сборная Украины добилась исторического результата для Андрея Шевченко. Этот выигрыш стал самой крупной выездной победой Шевы в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

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Да, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины за пределами страны уже выигрывала с разницей в три мяча. Во Франции в прошлом году "сине-желтые" разгромили Албанию со счетом 4:1. Тогда по дублю выдали Ярмоленко и Коноплянка. Но то был товарищеский матч.

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Напомним, самую крупную домашнюю победу под руководством Андрея Шевченко сборная Украины добыла в июне на "Арене-Львов", разгромив там сербов со счетом 5:0.

Как мы писали ранее, скандальный бразилец Неймар сыграл впервые в сезоне. И сразу же забил гол. Нападающий "ПСЖ" принял участие в товарищеском матче сборной Бразилии против Колумбии, который завершился вничью 2:2.

Также сообщалось, что экс-украинец и Бейл принесли Уэльсу победу над Азербайджаном (2:1). Счет в матче был открыт после гола в собственные ворота в исполнении игрока "Александрии" Павла Пашаева, сменившего несколько лет назад украинское гражданство на азербайджанское.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

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