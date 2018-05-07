Рекорд Зидана: тренер не проиграл "Барселоне" в первых четырех гостевых матчах

На счету мадридского клуба две победы и две ничьи

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ничьей в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:2) установил рекорд среди наставников мадридского клуба.

Французский специалист стал первым тренером в истории "Реала", который не потерпел ни единого поражения в первых четырех матчах на "Камп Ноу".

До этой встречи в Ла Лиге "галактикос" одержали выездную победу над "Барселоной" 2:1 в сезоне-2015/16, сыграли вничью в сезоне-2016/17 (1:1), а также победили каталонский клуб со счетом – 3:1 в первом матче Суперкубка Испании в текущем сезоне.

Напомним, что "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании. И этот матч с "Реалом" для каталонцев не имел турнирного значения. Более того, "Барселона" уже устроила чемпионский парад для своих болельщиков накануне принципиального дерби с мадридцами.

Ранее мы писали, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.