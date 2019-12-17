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Рекордная премия: сборная Украины получила миллион долларов за выигрыш чемпионата мира по футболу

17 декабря, 06:59

Сумма, которую изначально планировали выплатить команде Александра Петракова, была втрое меньше

Премия для молодежной сборной

Премия для молодежной сборной / Фото: Facebook

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Сборная Украины среди 20-летних получила премию в размере миллиона долларов за выигрыш молодежного чемпионата мира-2019, проходившего в Польше. Напомним, летом команда Александра Петракова добилась беспрецедентного для нашего футбола достижения, обыграв в финале мундиаля Южную Корею со счетом 3:1, при этом Андрей Лунин был признан лучшим вратарем ЧМ.

Украина – Корея, эмоции футболистов и болельщиков после матча

"Это крупнейшая за всю историю молодежной сборной и абсолютно прозрачная, с учетом всех налогов, выплата призовых. Искренне благодарен группе компаний Ferrexpo и лично Константину Жеваго, благодаря которым удалось втрое увеличить размер премиальных от ранее запланированной суммы", – написал на своей странице в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко

Чествование молодежной сборной Украины накануне состоялось на "Вечере чемпионов", гостями которого, среди прочих, были два украинских обладателя "Золотого мяча" – Олег Блохин и Игорь Беланов.

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Ранее мы рассказывали о призовых ЧЕ-2020: сборная Украины уже заработала 9 миллионов евро. Команда Андрея Шевченко может выбить из УЕФА еще 25 млн, если дойдет до финала и выиграет его.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины ФФУ Андрей Павелко сборная Украины U20 Александр Петраков

Источник: Facebook

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