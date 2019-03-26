Рекордсмен чемпионата Украины выбывает из борьбы за Евро: обзор поражения Армении от Финляндии
Сборная звездного полузащитника Генриха Мхитаряна проиграла второй матч кряду, в этот раз – дома
Сборная Армении практически потеряла шансы побороться за выход на Евро-2020, проиграв и второй со старта матч отборочного турнира. После выездного поражения от Боснии и Герцеговины – 1:2, армяне во вторник дома уступили с сухим счетом Финляндии – 0:2. А ведь это еще сборная рекордсмена УПЛ по голам за сезон Генриха Мхитаряна, нынче выступающего за лондонский "Арсенал", не встречалась с фаворитами своей группы – Италией и Грецией.
Обзор матча Армения – Финляндия (0:2)
"Спасибо Армении за гостеприимство", – заявил после матча тренеров сборной Финляндии Марку Канерва.
Армения - Финляндия – 0:2
Голы: Йенсен, 14, Сойри, 78
Армения: Айрапетян, Дагбашян, Ароян, Чалишир, Оганесян, Мхитарян, Озбилиз (Барсегян, 67), Казарян, Бабаян (Аветисян, 74), Бриаско (Карапетян, 59), Григорян.
Финляндия: Градецки, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Пиринен, Спарв, Камара, Лод (Тэйлор, 87), Йенсен (Шюллер, 69), Хямяляйнен (Сойри, 57), Пукки.
Как сообщалось ранее, Люксембург, как и Португалия, потребовал засчитать Украине поражение 0:3 в матче отбора Евро-2020 за участие в игре Мораеса.
Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины.
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