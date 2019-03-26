Рекордсмен чемпионата Украины выбывает из борьбы за Евро: обзор поражения Армении от Финляндии

Сборная звездного полузащитника Генриха Мхитаряна проиграла второй матч кряду, в этот раз – дома

Армения - Финляндия - 0:2. Фото: AFP

Рекордсмен чемпионата Украины выбывает из борьбы за Евро: обзор поражения Армении от Финляндии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a8b/c65/5c9a8bc65cf9c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a8b/c65/5c9a8bc65cf9c.png 2019-03-26T22:30:00+02:00 Футбол Сборная звездного полузащитника Генриха Мхитаряна проиграла второй матч кряду, в этот раз - дома

Сборная Армении практически потеряла шансы побороться за выход на Евро-2020, проиграв и второй со старта матч отборочного турнира. После выездного поражения от Боснии и Герцеговины – 1:2, армяне во вторник дома уступили с сухим счетом Финляндии – 0:2. А ведь это еще сборная рекордсмена УПЛ по голам за сезон Генриха Мхитаряна, нынче выступающего за лондонский "Арсенал", не встречалась с фаворитами своей группы – Италией и Грецией.

Обзор матча Армения – Финляндия (0:2)

"Спасибо Армении за гостеприимство", – заявил после матча тренеров сборной Финляндии Марку Канерва.

Армения - Финляндия – 0:2

Голы: Йенсен, 14, Сойри, 78

Армения: Айрапетян, Дагбашян, Ароян, Чалишир, Оганесян, Мхитарян, Озбилиз (Барсегян, 67), Казарян, Бабаян (Аветисян, 74), Бриаско (Карапетян, 59), Григорян.

Финляндия: Градецки, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Пиринен, Спарв, Камара, Лод (Тэйлор, 87), Йенсен (Шюллер, 69), Хямяляйнен (Сойри, 57), Пукки.

Как сообщалось ранее, Люксембург, как и Португалия, потребовал засчитать Украине поражение 0:3 в матче отбора Евро-2020 за участие в игре Мораеса.

Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины.

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