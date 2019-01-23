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Рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершает карьеру

Сегодня, 17:31

Голкипер сборной США Тим Ховард проводит последний сезон

Тим Ховард решил уйти
Тим Ховард решил уйти. Фото: AFP
Рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершает карьеру //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/888/a6c/5c4888a6c6ade.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/888/a6c/5c4888a6c6ade.jpg Футбол Голкипер сборной США Тим Ховард проводит последний сезон

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Тим Ховард, ныне выступающий за американский клуб "Колорадо Рэпидз", принял решение завершить карьеру. 39-летний вратарь сборной США объявил, что сезон 2019 года станет последним в его профессиональной карьере.

Ховард перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году, провел за манкунианцев 77 матчей, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. В 2006 году оказался в "Эвертоне", в котором и провел самые яркие годы в карьере. За "ирисок" Ховард выступал в течение 10 лет, провел более 400 матчей.

В активе Ховарда 121 игра за сборную США, в составе которой он дебютировал в 2002 году. Ховард был основным вратарем национальной команды на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, а также на Кубке конфедераций – 2009, когда американцы дошли до финала.

В матче 1/8 финала ЧМ-2014 против Бельгии (1:2 д.в.) Ховард установил рекорд чемпионатов мира, совершив 16 сейвов за 120 минут игры.

Ранее мы писали, что английский защитник Глен Джонсон в возрасте 34-х лет принял решение завершить карьеру игрока. Джонсон выступал за "Челси" и "Ливерпуль", а за национальную команду провел 54 поединка и забил один гол.

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sport24.ru

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