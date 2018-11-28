Рекордсмен по голам и матчам за сборную Ирландии Робби Кин завершил карьеру

Рекордсмен по количеству забитых голов и проведенных матчей за сборную Ирландии по футболу Робби Кин объявил о завершении карьеры игрока. Уже известно, что Кин после завершения карьеры войдет в штаб нового главного тренера сборной Ирландии Мика Маккарти.

"От "Крумлин Юнайтед" до Милана, Лондона и Лос-Анджелеса. Я и не мог представить, что моя футбольная жизнь так сложится. Это превзошло все ожидания, которые были у меня, "больного" футболом мальчишки, выросшем в Дублине. С завершением одной главы начинается новое захватывающие приключение. Я горд и рад работать рядом с Миком Маккарти, Терри Коннором и сборной Ирландии в ближайшие несколько лет", – сказал Робби Кин.

На счету Кина 68 голов в 146 матчах за сборную Ирландии. На клубном уровне он выступал за "Вулверхэмптон", "Ковентри", "Интер", "Лидс", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Селтик", "Вест Хэм", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Астон Виллу" и "Атлетико де Калькутта".

Напомним, что в прошлом году Робби Кин в 37 лет подписал контракт с клубом из Индии. Тогда ветеран сборной Ирландии не думал о завершении карьеры.