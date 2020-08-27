Рекордсмен по количеству матчей в Премьер-лиге решил, что с него хватит

Сегодня о своем решении завершить карьеру объявил бывший футболист сборной Англии Гарет Барри. Полузащитник вошел в историю Премьер-лиги как игрок, проведший больше всего матчей в элите. В сентябре 2017 года Гарет Барри побил рекорд Райана Гиггза в чемпионате Англии.

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Дольше всего Барри выступал в "Астон Вилле" (1998-2009 гг.) и в "Манчестер Сити" (2009-2014 гг.), после чего играл по три сезона за "Эвертон" и "Вест Бромвич Альбион". Правда, в своей последней команде он очень редко выходил на поле, в результате чего и решил повесить бутсы на гвоздь, сообщил ресурс B/R Football на страничке в Twitter:

Интересно, что Барри стал самым грубым футболистом в истории Премьер-лиги, совершив 633 нарушения и получив шесть красных карточек. Свои трофеи он добывал только в составе "МанСити", выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также он отыграл за сборную Англии 53 матча, забив три мяча. За национальную команду он выступал с 2000-го по 2012 год.

Смотрите, как Гарет забил единственный мяч за "Вест Бромвич" в конце 2017 года:

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