Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Рекордсмен по количеству матчей в Премьер-лиге решил, что с него хватит

27 августа, 17:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Английский полузащитник Гарет Барри завершает карьеру в 39 лет

Сегодня о своем решении завершить карьеру объявил бывший футболист сборной Англии Гарет Барри. Полузащитник вошел в историю Премьер-лиги как игрок, проведший больше всего матчей в элите. В сентябре 2017 года Гарет Барри побил рекорд Райана Гиггза в чемпионате Англии.

Реклама

Дольше всего Барри выступал в "Астон Вилле" (1998-2009 гг.) и в "Манчестер Сити" (2009-2014 гг.), после чего играл по три сезона за "Эвертон" и "Вест Бромвич Альбион". Правда, в своей последней команде он очень редко выходил на поле, в результате чего и решил повесить бутсы на гвоздь, сообщил ресурс B/R Football на страничке в Twitter:

Интересно, что Барри стал самым грубым футболистом в истории Премьер-лиги, совершив 633 нарушения и получив шесть красных карточек. Свои трофеи он добывал только в составе "МанСити", выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также он отыграл за сборную Англии 53 матча, забив три мяча. За национальную команду он выступал с 2000-го по 2012 год.

Смотрите, как Гарет забил единственный мяч за "Вест Бромвич" в конце 2017 года:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Англии Манчестер Сити премьер-лига Гарет Барри
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять