Рекордсмен сборной Голландии объявил о завершении международной карьеры

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Вместе с командойСнайдер завоевывал медали на трех форумах

Уэсли Снайдер. Фото Getty
Уэсли Снайдер. Фото Getty

Бывший полузащитник "Интера" и мадридского "Реала" Уэсли Снайдер объявил о завершении карьеры в сборной Голландии.

33-летний игрок принял это решение после разговора с новым главным тренером национальной команды Рональдом Куманом, сообщается на сайте голландских сборных.

"Когда я уехал в Катар, то знал, что это повлияет на мою карьеру в сборной. Более того, я понимаю, что Куман строит команду вокруг молодых игроков. Мы поговорили с ним об этом. Я уважаю его выбор", – цитирует Снейдера onsoranje.nl.

Снайдер, ныне выступающий за "Аль-Гарафу" из Катара, дебютировал в сборной Голландии в 2003 году. Хавбек провел в составе голландской команды 133 матча и забил 31 гол. Снейдер завоевал с Голландией "серебро" ЧМ-2010 и "бронзу" Евро-2004 и ЧМ-2014.

В июне прошлого года Уэсли Снайдер стал рекордсменом сборной Голландии по количеству матчей. Полузащитник превзошел достижение голкипера Эдвина ван дер Сара.

Ранее голландец выступал за миланский "Интер", мадридский "Реал", амстердамский "Аякс" и стамбульский "Галатасарай". Снайдер – чемпион Голландии (дважды), Испании, Италии и Турции (дважды). Вместе с "Интером" он выиграл Лигу чемпионов в 2010 году.
футбол, сборная Голландии, Уэсли Снайдер

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Источник:

Championat.ru

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