Рекордсмен в 16 лет: вратарь "Ренна" вошел в историю Лиги Европы

Пепе Боне / Фото: Reuters

Вратарь французского "Ренна" Пепе Боне установил новый рекорд Лиги Европы. 16-летний француз появился на поле в матче третьего тура группового этапа турнира против "Клужа" (0:1), выйдя на замену на 8-й минуте встречи после удаления основного голкипера команды Эдуара Менди.

Свой дебютный матч в еврокубках провел в возрасте 16 лет и 254 дня – он стал самым молодым вратарем в истории соревнований, сообщается на странице УЕФА в Twitter. Правда, в актив он его вряд ли себе занесет. Боне пропустил гол после первого же удара. Его партнеры имели возможность сравнять счет, но не реализовали пенальти.

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