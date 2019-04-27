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Рекорды Мохамеда Салаха: египтянин забил наибольшее количество голов в первые 100 матчей в "Ливерпуле"

27 апреля, 12:37

Кроме того, нападающий стал третьим в истории команды, сумевшим забить 20 голов в двух сезонах Премьер-лиги подряд

Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: Reuters

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в игре 36-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (5:0) сделал дубль. Для египтянина этот матч стал 100-м в составе команды. Салах довел количество забитых мячей в майке "красных" до 69. Никто из игроков "Ливерпуля" не забивал больше голов в первые сто матчей за команду. Египтянин по этому показателю обошел Роджера Ханта и Сэма Рейбоулда, у которых по 68 мячей.

Кроме того, Мохамед Салах – третий игрок в истории "Ливерпуля", который забил 20 голов в двух сезонах английской Премьер-лиги подряд. Ранее этого достижения добился Робби Фаулер (в сезонах 1994/95 и 1995/96), а также Луис Суарес (12/13 и 13/14).

На данный момент Салах с 20 голами возглавил гонку бомбардиров чемпионата Англии.

Отметим, что накануне рекордного для себя матча Мохамед Салах на вечеринке самых влиятельных людей мира сделал фото с Дейенерис Таргариен.

Напомни, что на финишную прямую выходят футбольные чемпионаты "Большой пятерки":

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Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Сегодня|Спорт

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