Ремень на голой груди: жена динамовца вызывающе пристегнула себя в машине

Ирина Морозюк показала эротический способ безопасного вождения

Ирина Морозюк. Фото: Instagram

Супруга бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка, не раз удивлявшая своей откровенностью, продолжает открывать публике новые грани своей сексуальности. В этот раз Ирина Морозюк выложила в Instagram эротическое фото за рулем – похоже, до нее еще никто не водил так машину! Девушка оголила грудь, слегка лишь прикрыв ее ремнем безопасности. "Друзья! Не забываем пристегиваться", – подписала пост жена футболиста, выступающего сейчас на правах аренды за турецкий "Ризеспор".

"Нужно узаконить именно такой способ пристегивания", – предложила Ирине Морозюк одна из подписчиц. "И запатентовать", – с улыбкой отреагировала на это Ирина. Поклонники вновь засыпали ее комплиментами:

Секси

Ира, ты отвлекаешь от дел мужскую часть аудитории такими постами, но, вообще, идея с ремнем – топ)))

С такими подушками можно и не пристегиваться

Как мы писали ранее, жены украинских футболистов взорвали Instagram, исполнив танец "камышей". Увидев откровенные движения девушек, проходивший мимо них парень выронил из рук мяч.

Также сообщалось, что жена защитника "Динамо" показала, какая из нее Бейонсе. Эффектно развевая феном свои волосы, супруга Николая Морозюка сымитировала пение перед собственным зеркалом, использовав в качестве "микрофона" расческу для волос.

Ирина Морозюк

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