Ремейк финала чемпионата мира-2014: Аргентина едва не отомстила Германии

Германия - Аргентина / Фото: Reuters

Сборная Германии принимала национальную команду Аргентины в товарищеском матче, сыграв со счетом 2:2.

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На 15-й минуте Серж Гнабри открыл счет в поединке, а уже через 7 минут хавбек Кай Хаверц упрочил преимущество немецкой команды.

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Но во втором тайме, на 66-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лукас Аларио сократил отставание гостей, а уже в концовке встречи, на 85-й минуте, аргентинский полузащитник Лукас Окампос отправил мяч в ворота Марк-Андре тер Штегена и сравнял счет.

13 октября сборная Германии сыграет с национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, а Аргентина проведет товарищескую игру с Эквадором.

Кстати, Месси из-за очень длинного языка пропустит старт чемпионата мира 2022 года. Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола оставил в силе дисквалификацию нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси во время Кубка Америки – 2019.

В предыдущем домашнем матче сборная Германии проиграла Нидерландам со счетом 2:4.

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