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"Ренн" отыграл два гола у "ПСЖ" и выиграл Кубок Франции

28 апреля, 01:08

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти

"Ренн" третий раз в истории выиграл Кубок Франции
"Ренн" третий раз в истории выиграл Кубок Франции. Фото: AFP

На стадионе "Стад де Франс" состоялся финал Кубка Франции по футболу, в котором сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Ренн". 

Счет открыл защитник "ПСЖ" Дани Алвес, отличившийся на 13-й минуте. В середине первого тайма форвард Неймар увеличил преимущество парижан. А вернул интригу на 40-й минуте защитник "ПСЖ" Преснел Кимпембе, который забил в свои ворота. В середине второй половины счет сравнял защитник "Ренна" Мешер.

В двух дополнительных 15-минутных таймах команды не забили голов. На 118-й минуте с поля был удален нападающий парижан Килиан Мбаппе, получивший прямую красную карточку за грубый фол. В серии пенальти лучше пробивали  футболисты "Ренна", переигравшие оппонентов со счетом – 6:5. У парижан выше ворот пробил Нкунку.

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории. Ранее красно-черные выиграли турнир в 1965 и 1971 годах. Рекордсменом является "ПСЖ" – 12 трофеев.

Ранее мы писали, что "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании. Каталонский клуб выиграл 26-й чемпионский титул в своей истории.

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Тег Пари Сен-Жермен, Кубок Франции, Ренн

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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