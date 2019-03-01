Неудачная репетиция "Боруссии" перед Лигой чемпионов и другие матчи 24 тура чемпионата Германии
Команда "Шальке" померяется силами с Фортуной, а Бавария встретится с третьей командой Бундеслиги
24-тур чемпионата Германии начался в пятницу поединком лидера турнирной таблицы "Боруссии" против "Аугсбурга". Матч вынесли на будний день, потому что в следующий вторник дортмундцам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Напомним, в первом матче в Лондоне "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0. Но к важному поединку подопечные Люсьена Фавра будут готовиться в плохом настроении.
Главный преследователь "шмелей" "Бавария" в этот уикенд встретится с еще одной "Боруссией", но уже из Менхенгладбаха. Они, кстати, занимают сейчас в турнирной таблице третьею строчку.
А команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" померяется силами с 12-й командой Бундеслиги "Фортуной". Кстати, после проблем со здоровьем Коноплянка возвращается в игру под призывы "валить из Германии".
1 марта
21:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Д – 2:1
2 марта
16:30 "Нюрнберг" – "Лейпциг"
16:30 "Байер" – "Фрайбург"
16:30 "Айнтрахт" – "Хоффенхайм"
16:30 "Шальке" – "Фортуна"
16:30 "Герта" – "Майнц"
19:30 "Боруссия" М – "Бавария"
3 марта
16:30 "Штутгарт" – "Ганновер"
19:00 "Вольфсбург" – "Вердер"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|24
|16
|6
|2
|58-27
|54
|2
|БАВАРИЯ
|23
|16
|3
|4
|51-26
|51
|3
|БОРУССИЯ М
|23
|13
|4
|6
|42-25
|43
|4
|ЛЕЙПЦИГ
|23
|12
|6
|5
|42-20
|42
|5
|ВОЛЬФСБУРГ
|23
|11
|5
|7
|38-30
|38
|6
|АЙНТРАХТ Ф
|23
|10
|7
|6
|44-28
|37
|7
|БАЙЕР
|23
|11
|3
|9
|41-35
|36
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|23
|8
|10
|5
|45-33
|34
|9
|ВЕРДЕР
|23
|8
|8
|7
|38-34
|32
|10
|ГЕРТА
|23
|8
|8
|7
|35-33
|32
|11
|МАЙНЦ
|23
|8
|6
|9
|26-36
|30
|12
|ФОРТУНА Д
|23
|8
|4
|11
|27-42
|28
|13
|ФРАЙБУРГ
|23
|6
|9
|8
|34-38
|27
|14
|ШАЛЬКЕ
|23
|6
|5
|12
|25-35
|23
|15
|АУГСБУРГ
|24
|5
|6
|13
|34-46
|21
|16
|ШТУТГАРТ
|23
|4
|4
|15
|19-51
|16
|17
|ГАННОВЕР
|23
|3
|5
|15
|20-50
|14
|18
|НЮРНБЕРГ
|23
|2
|7
|14
|18-48
|13
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