Неудачная репетиция "Боруссии" перед Лигой чемпионов и другие матчи 24 тура чемпионата Германии

Команда "Шальке" померяется силами с Фортуной, а Бавария встретится с третьей командой Бундеслиги

Фото: AFP

Неудачная репетиция "Боруссии" перед Лигой чемпионов и другие матчи 24 тура чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/998/44d/5c799844d7502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/998/44d/5c799844d7502.jpg 2019-03-01T23:32:00+02:00 Футбол Команда "Шальке" померяется силами с Фортуной, а Бавария встретится с третьей командой Бундеслиги

24-тур чемпионата Германии начался в пятницу поединком лидера турнирной таблицы "Боруссии" против "Аугсбурга". Матч вынесли на будний день, потому что в следующий вторник дортмундцам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Напомним, в первом матче в Лондоне "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0. Но к важному поединку подопечные Люсьена Фавра будут готовиться в плохом настроении.

Главный преследователь "шмелей" "Бавария" в этот уикенд встретится с еще одной "Боруссией", но уже из Менхенгладбаха. Они, кстати, занимают сейчас в турнирной таблице третьею строчку.

А команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" померяется силами с 12-й командой Бундеслиги "Фортуной". Кстати, после проблем со здоровьем Коноплянка возвращается в игру под призывы "валить из Германии".

1 марта

21:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Д – 2:1

2 марта

16:30 "Нюрнберг" – "Лейпциг"

16:30 "Байер" – "Фрайбург"

16:30 "Айнтрахт" – "Хоффенхайм"

16:30 "Шальке" – "Фортуна"

16:30 "Герта" – "Майнц"

19:30 "Боруссия" М – "Бавария"

3 марта

16:30 "Штутгарт" – "Ганновер"

19:00 "Вольфсбург" – "Вердер"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 24 16 6 2 58-27 54 2 БАВАРИЯ 23 16 3 4 51-26 51 3 БОРУССИЯ М 23 13 4 6 42-25 43 4 ЛЕЙПЦИГ 23 12 6 5 42-20 42 5 ВОЛЬФСБУРГ 23 11 5 7 38-30 38 6 АЙНТРАХТ Ф 23 10 7 6 44-28 37 7 БАЙЕР 23 11 3 9 41-35 36 8 ХОФФЕНХАЙМ 23 8 10 5 45-33 34 9 ВЕРДЕР 23 8 8 7 38-34 32 10 ГЕРТА 23 8 8 7 35-33 32 11 МАЙНЦ 23 8 6 9 26-36 30 12 ФОРТУНА Д 23 8 4 11 27-42 28 13 ФРАЙБУРГ 23 6 9 8 34-38 27 14 ШАЛЬКЕ 23 6 5 12 25-35 23 15 АУГСБУРГ 24 5 6 13 34-46 21 16 ШТУТГАРТ 23 4 4 15 19-51 16 17 ГАННОВЕР 23 3 5 15 20-50 14 18 НЮРНБЕРГ 23 2 7 14 18-48 13

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