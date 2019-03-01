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Неудачная репетиция "Боруссии" перед Лигой чемпионов и другие матчи 24 тура чемпионата Германии

Сегодня, 23:32

Команда "Шальке" померяется силами с Фортуной, а Бавария встретится с третьей командой Бундеслиги

Фото: AFP
Неудачная репетиция "Боруссии" перед Лигой чемпионов и другие матчи 24 тура чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/998/44d/5c799844d7502.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/998/44d/5c799844d7502.jpg Футбол Команда "Шальке" померяется силами с Фортуной, а Бавария встретится с третьей командой Бундеслиги

24-тур чемпионата Германии начался в пятницу поединком лидера турнирной таблицы "Боруссии" против "Аугсбурга". Матч вынесли на будний день, потому что в следующий вторник дортмундцам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Напомним, в первом матче в Лондоне "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0. Но к важному поединку подопечные Люсьена Фавра будут готовиться в плохом настроении.

Главный преследователь "шмелей" "Бавария" в этот уикенд встретится с еще одной "Боруссией", но уже из Менхенгладбаха. Они, кстати, занимают сейчас в турнирной таблице третьею строчку.

А команда украинца Евгения Коноплянки "Шальке" померяется силами с 12-й командой Бундеслиги "Фортуной". Кстати, после проблем со здоровьем Коноплянка возвращается в игру под призывы "валить из Германии".

1 марта

21:30 "Аугсбург" – "Боруссия" Д – 2:1

2 марта

16:30 "Нюрнберг" – "Лейпциг"

16:30 "Байер" – "Фрайбург"

16:30 "Айнтрахт" – "Хоффенхайм"

16:30 "Шальке" – "Фортуна"

16:30 "Герта" – "Майнц"

19:30 "Боруссия" М – "Бавария"

3 марта

16:30 "Штутгарт" – "Ганновер"

19:00 "Вольфсбург" – "Вердер"

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ Д24166258-2754
2 БАВАРИЯ23163451-2651
3 БОРУССИЯ М23134642-2543
4 ЛЕЙПЦИГ23126542-2042
5 ВОЛЬФСБУРГ23115738-3038
6 АЙНТРАХТ Ф23107644-2837
7 БАЙЕР23113941-3536
8 ХОФФЕНХАЙМ23810545-3334
9 ВЕРДЕР2388738-3432
10 ГЕРТА2388735-3332
11 МАЙНЦ2386926-3630
12 ФОРТУНА Д23841127-4228
13 ФРАЙБУРГ2369834-3827
14 ШАЛЬКЕ23651225-3523
15 АУГСБУРГ24561334-4621
16 ШТУТГАРТ23441519-5116
17 ГАННОВЕР23351520-5014
18 НЮРНБЕРГ23271418-4813

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Сегодня|Спорт

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