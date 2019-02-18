Репетиция перед Лигой чемпионов: "МанСити" и "Юве" куражутся, а "Шальке" украинца молчит

На этой неделе в борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов вступят еще 8 клубов, а в уикенд они разогревались в своих национальных турнирах

Зинченко в Кубке (слева). 90 минут, 89% точных передач, 80% успешной борьбы.

Репетиция перед Лигой чемпионов: "МанСити" и "Юве" куражутся, а "Шальке" украинца молчит Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9e7/b65/5c69e7b65d773.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9e7/b65/5c69e7b65d773.jpg 2019-02-18T11:05:00+02:00 Футбол На этой неделе в борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов вступят еще 8 клубов, а в уикенд они разогревались в своих национальных турнирах

На этой неделе в борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов вступят еще 8 клубов. В уик-энд они разогревались в своих национальных турнирах.

"Лион" — "Барселона". "Олимпик" не без трудностей справился с "Генгамом" (2:1). Все голы были забиты в первом тайме. А президент клуба Жан-Мишель Ола пообещал: "Мы будем как ненормальные готовиться к встрече с "Барселоной". Хотим отомстить им за разгром в 2009 году (1:1, 2:5)". Каталонцы, по словам Вальверде, "выстрадали победу" над "Вальядолидом" (1:0). Единственный гол с пенальти забил Месси. Это его уже 30-й гол в текущем сезоне. В 11-м сезоне кряду Лео преодолевает эту отметку. Но в этом матче аргентинец не реализовал второй пенальти — с ударом справился бывший резервный вратарь "Барсы" Жоэль Масип. За "блаугранас" в чемпионате дебютировал Кевин-Принц Боатенг. Во время игры его дом был ограблен, ущерб составил около 300 тысяч евро.

"Ливерпуль" — "Бавария". У "мерсисайдцев" выдался 10-дневный перерыв из-за того, что команда ранее вылетела из розыгрыша Кубка Англии. А "Бавария" на выезде обыграла "Аугсбург" (3:2). Бригаду арбитров возглавляла Бибиана Штайнхаус. Из-за того, что она работала в шортах, в Иране отменили трансляцию этого матча. Леон Горецка на 1-й минуте отметился автоголом — такого в Бундеслиге не случалось 40 лет. Йозуа Киммих сделал уже 10-ю результативную передачу в этом сезоне Бундеслиги и является лучшим ассистентом турнира. А Роббен признался: "Если вы спросите у меня, на каком стадионе мне менее всего нравится играть, то я отвечу — на стадионе "Ливерпуля". У каждого футболиста есть любимый соперник и такой, против которого не хочется играть. Для меня это они".

"Шальке" — "МанСити". Гельзенкирхенцы не побеждают в Бундеслиге уже четыре тура кряду. На этот раз они расписали нулевую ничью с "Фрайбургом" (0:0), с 42-й минуты играя вдесятером после удаления Сердара. Коноплянка весь матч провел в резерве. "Горожане" в Кубке Англии обыграли "Ньюпорт" (4:1). Дубль на счету Фодена, гол+пас за Сане, а Жезус оформил два ассиста. Зинченко отыграл со стартового до финального свистка на позиции левого защитника. Молодой Фил Фоден признался: "Это было худшее поле, на котором я когда-либо играл".

"Атлетико" — "Ювентус". "Матрасники" прервали двухматчевую серию поражений, обыграв в дерби "Райо Вальекано" (1:0). Единственный гол забил Гризманн, ассистентом для него выступил Мората. "Ювентус" не имел проблем с "Фрозиноне" (3:0). Роналду ассистировал Дибале, а во втором тайме забил сам. А Массимилиано Аллегри предостерег своих футболистов: "Игра с "Атлетико" будет совсем другой. Нам нужно быть осторожными. Важно достичь нужного результата в первом матче".

АНГЛИЯ. Ths Sun сообщает, что принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман может купить "МЮ" за 4,3 миллиарда евро. Летом "манкунианцы" попытаются продать Ромелу Лукаку. А усиливать, в первую очередь, планируют центр обороны. На покупку Кулибали или Шкриняра они готовы потратить порядка 90 миллионов евро. Пока же Алексис Санчес пролил свет на обстановку в команде, которая была во время работы Жозе Моуриньо: "Он один из лучших тренеров мира. Но внутри казалось, что не являешься частью коллектива. Терялась уверенность в себе. И была создана нездоровая атмосфера". Сегодня вечером "МЮ" сыграет с "Челси" в рамках 1/8 Кубка Англии.

ИТАЛИЯ. Кшиштоф Пионтек оформил дубль в матче с "Аталантой" (3:1) и забил шестой гол в пятом матче за "Милан". "Я всегда верил в себя и надеялся, что смогу много забивать. Но такая результативность даже больше, чем я ожидал", — заявил бомбардир. Поляк — первый игрок "россонери" после Балотелли, который забил в трех первых матчах Серии А, выходя в основе. А Паоло Мальдини ответил тем, кто сравнивает Пионтека с Андреем Шевченко: "Есть только один Шева!".

В матче "СПАЛ" — "Фиорентина" (1:4) при счете 1:1 арбитр, использовав VAR, отменил гол хозяев и вместо него назначил пенальти в их ворота.



ИСПАНИЯ. Тибо Куртуа рассказал о командном ужине: "Как-то мы договорились встретиться в ресторане в 21:30 и

в начале одиннадцатого начать ужин. Но Бэйл и Кроос не явились, посчитав, что это слишком поздно. Гарет сказал нам: "Я не приду к вам, ребята, потому что ложусь спать в 23:00". "Жирона" прервала свою 13-матчевую серию без побед, обыграв "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" (2:1). Карим Бензема провел 300-й матч в Ла Лиге и стал вторым французом после Антуана Гризманна, которому покорилась эта отметка.

ГЕРМАНИЯ. "Вердер" ушел от поражения "Герте" благодаря голу Писарро на 96-й минуте (1:1). В возрасте 40 лет и 136 дней он стал самым возрастным автором гола в чемпионате Германии. Перуанец забивает в Бундеслиге 21 год подряд.

Франция. "Монако" обыграло "Нант" (1:0) и впервые в этом сезоне оторвалось от зоны вылета и переходных матчей. Жозе Моуринью в президентской ложе наблюдал за нулевой ничьей "Лилля" и "Монпелье". Цель его визита во Францию не разглашается.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Репетиция перед Лигой чемпионов: "МанСити" и "Юве" куражутся, а "Шальке" украинца молчит". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.