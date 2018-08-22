Репортаж из Амстердама: "Аякс" и "Динамо" сыграют на "Троещине"

В среду, 22 августа, в Амстердаме пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встречаются местный "Аякс" и киевское "Динамо". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Динамо".

Интересно, что в Амстердаме ничего не говорит о том, что сегодня большой футбол. Афиш по городу нет, фанатов в футболках "Аякса" и с огнем не сыщешь. Все потому, что основная часть жителей города в этот день понятное дело работает, а большинство офисов вынесены за городскую черту – такова специфика. Так что в центре лишь тысячи туристов, которые и понятия не имеют, что сегодня за событие намечается на "Арене Йохана Кройффа".

К слову, стадион находится в третьем кольце Амстердама и как рассказал Эдуард, знакомый с Киевом, но живущий в Голландии, этот район своего рода местная Троещина. "У кого жизнь дала трещину, тот живет на Троещине", – отшутился он, давая понять какого рода контингент тут обитает.

По поводу местных фанатских предпочтений, то в Голландии бытует мнение, что "голландцем ты становишься не тогда, когда получаешь паспорт, а когда выбираешь клуб, за который будешь болеть всю жизнь". "Аякс" в Амстердаме очень любят, на стадионе каждый уголок говорит о величии этого клуба, которое впрочем уходит корнями в прошлое – в новой истории голландский гранд добирался далеко лишь в Лиге Европы, но здесь этот турнир не воспринимают всерьез.

"Динамо" местом дислокации выбрало отель "Интерконтинеталь". Местные говорят, что это самая роскошная гостиница Голландии. В ней нет номеров, а есть так называемы сьюты. Всего их 36 и если посчитать сколько денег было вложено в строительство отеля в одном из живописных мест города, то получается, что один такой сьют стоит 18 млн евро.

В целом, в Амстердаме выгоднее жить в канале на воде. В год обладатель баржи платить лишь 20 евро водного налога, при этом имеет все коммуникации. Как повелось это после мировой войны, когда сложно было найти жилье, так и сейчас в городе насчитывается около 11 тысяч домов на воде. Есть даже целые особняки на каналах и их стоимость дотягивает до 1 млн евро.



















Также, что бросилось в глаза, Амстердам сейчас очень напоминает Киев. В центре и втором кольце ведется стройка, обустраивается дорога. Как и у нас, здесь проходит масштабная реконструкция дорожного полотна практический каждый год. Все-таки Амстердам, учитывая его особенность расположения, постоянно "плывет", вот и приходится летом перекладывать брусчатку. Особенно после сильных дождей...

Если говорить о Голландии в целом, то вокруг этой страны довольно много разного рода смешных историй. Например, байка о том, как возник голландский язык. Говорят, его придумали немцы, которые высадились в городе на берегу Амстела и попытались было говорить по-английски, будучи весьма под градусом.

Есть, к слову, очень знакомые нашему жаргону слова. Но о них не принято писать и не очень культурно говорить. А голландцы это делают каждый день, когда здороваются и хотят сделать комплимент. Кому интересно вбейте в гугле как по-голландски будет "Добрый день" и все, что связано со словом "добрый". Особенно красноречиво звучит "добрый муж".

Еще одна особенность – местная еда. Жители Амстердама отшучиваются, что "все ужасы нацизма бледнеют перед голландской едой". Она действительно не очень вкусная, если не брать продукты, которые производят местные фермеры. Даже пиво амстердамцы предпочитают пить бельгийское, благо пабов с напитками из соседней страны в городе предостаточно. Местный же Хайнекен и Амстел в магазинах стоит около 1,4 евро за 0,5 л. Хочешь посидеть за пенным у экрана телевизора под футбол будь добр отдай как минимум 2,5 евро за 0,25 л.

Ну и конечно нельзя не упомянуть о велосипедах. На каждого жителя Амстердама их приходится по 5,5 штук. Они везде и повсюду. В них ездят от подростков до пенсионеров, не говоря уже о людях среднего возраста. Для них обустроена специальная красная дорожка. Как считают местные, она неспроста такого цвета, поскольку за все эти годы окрасилась после разных аварий от крови. На велосипедах ведь может ездить каждый и в любом состоянии, будь-то алкогольном или наркотическом. И здесь это обыденное явление, ведь много, что у нас запрещено, здесь разрешено. Называют же велосипедистов на местном жаргоне довольно просто – "хрустики".

Ранее мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал "Аяксу" о слабых и сильных сторонах "Динамо". В частности, он назвал Кендзеру слабым звеном в игре киевлян.